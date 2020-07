Pokalafbrydelse chokerede AaB’er: Nogen spurgte, om der var en bombe

Det var vilde scener, da finalen i Sydbank Pokalen blev afbrudt midtvejs i første halvleg, og på banen var spillerne i første omgang ikke bevidste over, hvad der foregik. Det fortæller den hollandske AaB-spiller Tom van Weert til RTL Nieuws.

Afbrydelsen skyldtes, at nogle fans ikke overholdt de specifikke retningslinjer, der er kommet i forbindelse med genåbningen for at undgå spredning af coronavirus. De stod ganske enkelt for tæt sammen på tribunerne.

Men det opfangede spillerne altså ikke til at starte med.

- Ingen vidste, hvad der foregik. Ikke spillerne, ikke trænerne, ikke holdledere. Vi havde ikke set eller bemærket noget, og dommeren ville ikke sige noget. Det chokerede os. Jeg hørte nogen sige, 'Er der noget uden for stadion, en bombe eller noget?' Man tænkte de skøreste ting, siger Tom van Weert.

Efterfølgende blev der skrevet afbrydelsen i diverse medier i Europa, og Tom van Weert håber, at historien også er nået til Holland, og at de vil tænke over alternative løsninger, så man kan få tilskuere på stadion med minimal risiko.

- Det er bare svært for mennesker i et stadion at opføre sig perfekt i kampens hede. Det er ikke et biografpublikum. Der er mange flere følelser involveret i fodbold. Er disse slags foranstaltninger gennemførte nok? Alle burde undre sig, synes jeg. Måske er et alternativ bedre. Måske at teste alle de besøgende fans. Hvis man ikke er inficeret, får man en speciel kode, så man kan komme ind på stadionet. På denne måde er der stadig kontrol, siger Tom van Weert.

AaB tabte pokalfinalen til SønderjyskE.

