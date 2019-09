Pokalchok: FC Midtjylland sendt ud af 1. divisionshold

FC Midtjylland er højst overraskende ude af pokalturneringen efter et nederlag på 0-1 til Fremad Amager fra 1. division allerede i tredje runde. To FCM-spillere røg i heftigt skænderi under kampen

Så kom pokalsensationen! De forsvarende pokalmestre fra FC Midtjylland er ude af turneringen efter bare én kamp.

Endestationen for Superligaens førerhold blev på Amager, hvor det lokale 1. divisionshold blev for stor en mundfuld.

Sejren på 1-0 var på ingen måde ufortjent. FCM var ganske enkelt ikke i stand til at skabe chancer mod en velsmurt Fremad Amager-defensiv.

KÆMPE skuffelse for FC Midtjylland, der sidste sæson sikrede sig klubbens første pokaltriumf.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Med nederlaget til FCM gik den ikke længere for topholdene i landets bedste række. Både FCK, AGF og Brøndby balancerede på randen af exit allerede i tredje runde, men det var altså kun FC Midtjylland, der ikke klarede skærene i sidste ende.

Fremad Amager stod, sædvanen tro denne sæson, kompakt på banen og forsvarede sig forbilledligt. Men når bolden var på hjemmeholdets fødder, så gik det tjept fremad…

Særligt den evigt pågående Samson Iyede, med en fortid i FCM, skabte uro i udeholdets centerforsvar, der i dagens anledning bestod af Manjrekar James og Rasmus Nicolaisen.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Billedgalleri 1 af 12 2 af 12 Foto: Lars Poulsen 3 af 12 Foto: Lars Poulsen 4 af 12 Foto: Lars Poulsen 5 af 12 Foto: Lars Poulsen 6 af 12 Foto: Lars Poulsen 7 af 12 Foto: Lars Poulsen 8 af 12 Foto: Lars Poulsen 9 af 12 Foto: Lars Poulsen 10 af 12 Foto: Lars Poulsen 11 af 12 Foto: Lars Poulsen 12 af 12

De forsvarende pokalmestre stillede i øvrigt stærkt op til pokalslaget på Amager. Både Jesper Hansen, Joel Andersson, Awer Mabil og Evander var i startformationen bakket op af Superliga-reserver tæt på idealformationen. Ikke noget med et halvt hold af U-spillere…

Som 1. halvleg skred frem, tog FC Midtjylland som ventet initiativet. Det gav et overtag i boldbesiddelse, men det var yderst skuffende, at Superliga-mandskabet ikke formåede at spille sig frem til åbne målchancer.

Årsagen var, lidt groft sagt, at Junior Brumado afsluttede på det hele, inden chancerne for alvor blev spillet store. Det var heller ikke onsdag aften, brasilianeren fik overbevist om, at han hører til i Ulvenes startopstilling – eller trup.

Ti minutter inde i anden halvleg blev gæsterne for alvor sat under pres, da Jens-Lys Cajuste fik sit andet gule kort og dermed marchordre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Det gav hjemmeholdet mere luft og rum at spille på, hvilket man udnyttede med 25 minutter igen. Samson Iyede modtog et indlæg, og han lagde bolden til rette for sig selv med brystkassen, hvorefter han tørt hamrede kuglen ind bag Jesper Hansen ved fjerneste stolpe.

Superliga-mandskabet forsøgte med fysik at forhindre fiaskoen. Ind med Sory Kaba, og så var der muskler nok i FCM-offensiven.

Lige lidt hjalp det dog. Helt på linje med resten af kampen formåede midtjyderne ikke at skabe noget som helst giftigt.

Dermed snuppede Fremad Amager sin anden Superliga-skalp dette efterår, idet man forrige runde sendte Lyngby ud af pokalturneringen - en turnering, der altså skal have en ny vinder denne sæson…

Fiaskoen udviklede sig til en decideret fadæse, da Evander imploderede fuldstændigt i slutminutterne. Brasilianeren blev pigesur over ikke at måtte tage et frispark på kanten af feltet, og så var situationen ved at udvikle sig til et håndgemæng mellem ham og Awer Mabil.

Da Mabil fyrede bolden i muren, klappede Evander hånligt ud mod Brian Priske.

En nærmest passende skamplet på midtjydernes i forvejen pinlige aften...

Se også: Medspiller indrømmer: Stjal Dolbergs ur

Se også: Verdensmester i sensationelt comeback efter 23 år

Satte rekord i Superligaen: - Min mest brutale oplevelse