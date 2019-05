Pokaldrama: FCM vandt i femte forsøg

Midtjyderne vandt efter straffespark over Brøndby, der brændte to forsøg fra pletten

PARKEN (Ekstra Bladet): For første gang i 25 år blev pokalfinalen afgjort efter straffesparkskonkurrence.

Efter fire tabte finaler vandt FC Midtjylland for første gang pokalfinalen. Det skete dog efter lidt af et pokaldrama mod Brøndby. Efter 1-1 i den ordinære spilletid og ingen scoringer i den forlængede spilletid, måtte de to mandskaber afgøre finalen efter straffespark. Her var midtjyderne skarpest.

Samlet vandt FC Midtjylland 5-4. Alexander Scholz scorede det afgørende mål for FC Midtjylland. Forud for ham havde Awer Mabil, Marc Dal Hende og Jakob Poulsen scoret for midtjyderne, mens Mads Døht Thychosen havde brændt.

Den store pokalhelt

Jesper Hansen blev den store pokalhelt for midtjyderne. Midt i tragedien efter at have mistet sin bror reddede den rutinerede keeper to af forsøgene fra Brøndby-spillerne. Både Dominik Kaiser og Josip Radosevic måtte se FCM-keeperen trække det længste strå i den direkte duel.

Siden blev Jesper Hansen hyldet af de 10.000 FCM-fans, der reddede de to straffespark foran midtjydernes tribune.

De 31.430 tilskuere fik en dramatisk og intens fodboldkamp, hvor de forsvarende danske mestre trak det længste strå efter et opgør, hvor der undervejs længe var stillingskrig mellem de to mandskaber.

Marc Dal Hende var i to tilfælde efter pausen tæt på at blive matchvinder. I begge situationer fik Marvin Schwäbe afværget hovedstødet fra den store, stærke FCM-spiller.

Kort før afslutningen på den ordinære spilletid var FCM’s bedste, Gustav Wikheim, tæt på at blive matchvinder. Efter et par smarte træk i feltet afsluttede han på overliggeren.

Indskiftede Nikolai Laursen traf en dårlig beslutning, da han ikke afsluttede i en rigtig god position, men i stedet forsøgte han at spille bolden videre til Hany Mukhtar. Og så løb det hele ud i sandet.

Perfekte rammer

’Sammen dyrker vi drømmen’ lød budskabet fra de små 10.000 FCM-fans på den ene endetribune i Parken.

På langsiden hyldede Brøndby nutidens og fortidens helte med en gigantisk tifo, hvor Brøndby-legenders ansigter tittede frem på tifoen med klubnavnet: Brøndby IF.

Rammerne var perfekte for en stor finale mellem to angrebsivrige mandskaber.

FC Midtjylland startede bedst. Midtjyderne satte Brøndby under pres og dominerede spillet på banen.

Det massive pres gav udbytte allerede i begyndelsen af opgøret. Et frispark fra Jakob Poulsen havnede i modsatte side af straffesparksfeltet, hvor Kian Hansen fra kanten af feltet scorede via Kamil Wilczek. Polakken ramte bolden, så den skiftede retning og snød Marvin Schwäbe i målet.

Kort efter var Paul Onuachu tæt på at bringe midtjyderne på 2-0. Den store angriber stod helt fri foran Brøndby-målet, men han headede forbi målet.

Effektive Brøndby

Dominik Kaisers skud forbi målet omkring det første kvarter var et varsel om, at Martin Retovs tropper var på vej til at få mere fat i kampen.

Udligningen kom fem minutter senere og var et skoleeksempel på, hvordan hurtigt og effektivt omstillingsspil skal foregå.

Mikael Uhre snød Kian Hansen i venstre side, spillede ind på midten til Kamil Wilczek. Polakken havde set, at Dominik Kaiser havde taget det lange løb bag ham. Wilczek ekspederede hurtigt bolden videre i en blød bue over Jakob Poulsen, der ikke fik fat i bolden. Det gjorde til gengæld Dominik Kaiser, der først tæmmede bolden og siden tordnede den i mål bag en sagesløs Jesper Hansen.

Snydt for straffespark

Det var spillet omkring en halv time, da Peter Kjærsgaard traf en kontroversiel beslutning. Paul Onuachu trak forbi Hjörtur Hermansson i venstre side af Brøndbys straffesparksfelt. FCM-angriberen væltede, men Kjærsgaard gav ham en advarsel for film.

En fejlkendelse af kampens dommer. Billederne viste klart, at Onuachu tog et træk forbi Hermansson, der efterfølgende hægtede FCM-angriberen.

