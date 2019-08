Pokalfarcen total: Stiller med oldboys

Den omdiskuterede pokalkamp mellem Lystrup IF og Skive Ik ser nu alligevel ud til at blive spillet. Førstnævnte er nemlig lykkedes med at finde nok spillere til at kunne stille hold til opgøret.

I går kom det frem, at størstedelen af Lystrup IF's spillere var taget på Smukfest i Skanderborg. Derfor kunne pokalkampen mod Skive ikke blive spillet, som den ellers stod til at skulle i morgen torsdag.

Nu er der dog nyt i sagen. Således fortæller Lystrups formand, Susanne Pedersen, til Ekstra Bladet, at klubben forventer at kunne offentliggøre en pressemeddelelse i aften, hvor de bekræfter, at kampen bliver spillet.

- Hvordan går det med at finde spillere til kampen?

- Det går så godt, at jeg regner med at kunne sende en pressemeddelelse ud senere om det, men jeg er ikke helt hundrede procent sikker endnu. Jeg forventer, at jeg i løbet af tre-fire timer kan sende en pressemeddelelse ud om, at vi spiller. Så vores forventning er, at vi kommer til at spille kampen, siger Susanne Pedersen, formand for Lystrup IF.

Tidligere spillere træder til

Det har dog ikke været helt nemt for Jyllandsserieholdet at skaffe spillere til pokalopgøret, og derfor har den århusianske klub været en tur forbi arkivet, hvor de blandt andet har fisket gamle spillere op. Samtidig har en række oldboysspillere i klubben også meldt sig klar.

- Det er gamle spillere. Det er oldboysspillere, og det er selvfølgelig dem fra førsteholdet, som stod klar, for vi har jo førsteholdsspillere, som hele tiden har været klar. Vi har bare ikke haft nok. Og så bliver det også med spillere fra andetholdet, så det bliver et smukt mix, siger hun.

Der blev ellers i sjov diskuteret, om bestyrelsen i klubben ville snøre støvlerne og selv indtræde på grønsværen, men det bliver der ikke noget af.

- Jeg har aldrig selv personligt sparket til en bold. Jeg sidder som sagt som formand, så hvor folk har det fra, at folk fra bestyrelsen selv skulle spille, ved jeg ikke.

- Vores holdleder sidder faktisk selv i bestyrelsen, men at han selv skulle gå ind og spille kampen, det har jeg alligevel ikke hørt noget om. Så kan vi trods alt godt finde nogle andre først, griner hun.

Kanin i hatten

Susanne Pedersen fortæller samtidig, at der er mulighed for et kendt ansigt eller to i dansk fodbold, men det er endnu for tidligt at sige, hvem der er tale om.

- Der skulle være en enkelt eller to kendte, som man nok skulle kunne vide, hvem er, men jeg har endnu ikke set holdopstillingen.

Men du regner altså med, at kampen vil blive spillet?

- Ja, men det vil blive offentliggjort i pressemeddelelsen senere, hvis det er, fastslår Lystrups formand.

