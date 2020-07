Pokalfinale er afbrudt for brud på coronarestriktioner

Følg pokalfinalen her: LIVE: Rødt chok i skandale-finale

Onsdagens pokalfinale i fodbold mellem AaB og Sønderjyske har været afbrudt, da tilskuere fra AaB var stimlet for meget sammen og dermed brød coronarestriktionerne.

Kort inden den første halve time var rundet, valgte dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt at afbryde kampen, og spillerne forlod banen.

I den ende med AaB-fans stod en gruppering tæt sammen, som fangrupper havde for vane i tiden før coronapausen.

Efter flere irettesættelser fra stadionspeakeren uden effekt valgte dommeren altså at afbryde kampen i Esbjerg.

Efter et par minutters afbrydelse begyndte flere AaB-fans at indtage nogle af de ledige pladser på aalborgensernes fanafsnit. Flere stadionvagter bidrog til at få guidet AaB-fansene hen på pladserne.

Spillerne kom efterfølgende tilbage på banen blot for at forlade den igen, da de kunne konstatere, at der stadig ikke var styr på fansene.

Først efter en afbrydelse på omkring 13 minutter, satte dommeren kampen i gang igen.

Stillingen var 0-0 ved afbrydelsen.

Foto: Lars Poulsen

I ugerne op til pokalfinalen har det fyld ekstremt meget, hvorvidt tilskuere skal have adgang til fodboldkampe i Danmark, og i første omgang blev der lukket ganske få tilskuere ind.

Derpå blev det afprøvet at lade flere tilskuere på adgang, blandt andet da Brøndby tog imod FC København, og det gik så godt, at der tidligere i denne uge blev løsnet yderligere op.

Regeringen meddelte tirsdag, at afstandskravet på tilskuerpladserne bliver sænket fra to til én meter. Stadionerne skal opdeles i separate sektioner, hvor der maksimalt må lukkes 500 mennesker ind i hver.

Det betyder langtfra fuldt hus. Men det er trods alt en stor forøgelse i forhold til de få hundrede, der hidtil har fået lov at komme inden for portene.

Nu er spørgsmålet så, om hændelsen i pokalfinalen får indflydelse på de nye regler, der skulle træde i kraft i den kommende runde i weekenden.

