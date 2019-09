Pokalkamp afbrudt: - Helt uacceptabelt

Måske råbte de ’gul, gul, gul’.

Måske var der slet ingen abelyde fra langsiden, da dommer Benjamin Willaume-Jantzen efter 86 minutter og 21 sekunders spil i ca. halvandet minut afbrød kampen mellem Fremad Amager og FC Midtjylland torsdag aften.

Måske var det ’bare’ nogle heftige opfordringer til at stange endnu flere advarsler ud, end dommeren allerede havde fyret af. Og ’gul’ brølet i kor tilsat et fornuftigt kvantum pilsnere kan måske forveksles med abelyde møntet på modstandernes mørke spillere.

Måske…

De håber i Fremad Amager, men dommer Benjamin Willaume-Jantzen var i hvert fald ikke i tvivl, da han kortvarigt afbrød kampen efter tilråb møntet på FCM-spilleren Awer Mabil.

Spilleren hørte klart råbene og var ikke i tvivl om, at de var møntet på ham. Det siger FCM’s direktør Claus Steinlein, der ikke selv hørte råbene.

- Det var modsat mig, det skete. Men Awer Mabil hørte det, og jeg kunne se, han blev ked af det og frustreret, siger Claus Steinlein.

Fremad Amagers kommunikationsmanager Michael Larsen blev via klubbens team manager sendt op til speakertårnet med besked fra kampens dommer om at få stoppet abelydene rettet mod FC Midtjyllands spillere.

- Beskeden fra dommeren var den, at dommeren ville have stoppet racistiske tilråb, forklarer Michael Larsen.

- Vi starter ikke, før den har været ude over, kunne man høre dommeren sige.

Der blev stanget en pæn sjat gule kort ud under pokaldramet i Sundby Idrætspark. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Episoden er indberettet til DBU, men ved middagstid havde Fremad Amager endnu intet hørt.

Adminstrerende direktør Michael Jahn:

- Vi tager meget, meget stor afstand fra racistiske tilråb, og vi har total nultolerance over for tilråb af den slags. Vi undersøger sagen til bunds i samarbejde med vores sikkerhedsstab, siger Michael Jahn.

Fremad Amager har selv syv afrikanere og nogle østeuropæere i truppen, og præcis den langside, hvor tilråbene kom fra, er stamplads for medlemmerne af et såkaldt ’antiracistisk ståsted’, der består af en kerne af folk, der også tidligere har markeret sig i kampen mod homofobi.

Fremad Amagers formand Erik Truelsen beklager:

- Det er naturligvis helt uacceptabelt, hvis det har fundet sted. Det er mange år siden, vi sidst har haft den slags problemer, og vi har jo selv mange spillere fra andre verdensdele, siger han.

Spillerforeningens direktør Mads Øland er både glad og trist:

- Det er rigtigt fint, at dommer Benjamin Willaume-Jantzen fulgte reglerne om racisme og stoppede kampen, indtil der kom en melding i højttalerne til tilskuerne.

- Det er til gengæld dybt trist, at det var nødvendigt for dommeren at gøre det. Det understreger, at vi fra spillersiden må blive ved, indtil alle forstår det: Racistiske tilråb og abelyde er totalt uacceptabel opførsel, og den slags hører ikke hjemme i vores sport - eller nogen andre steder, siger Mads Øland.

