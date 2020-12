Pokaltriumf til 100.000 kroner: Det overgår næsten min forstand

Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

Holstebro Boldklub sikrede sig en stor triumf onsdag aften, hvor de spillede sig videre i Sydbank Pokalen efter en dramatisk sejr og samtidig sikrede sig en flot pengepræmie, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Egentlig spiller Holstebro Boldklub i 2. division, men de er rangeret som et seriehold i pokalturneringen, efter at de kvalificerede sig som et seriehold i fjor. Og med onsdagens sejr er de det seriehold, der er nået længst i årets Sydbank Pokalen, hvorfor de vinder en præmie på 100.000 kroner.

Holstebro er videre i pokalturneringen. Arkivfoto: EB

Undervejs i kampen så det ellers sort ud for Holstebro.

Efter blot en halv times spil var Holstebro Boldklub bagud med to mål mod Jammerbugt, mens deres assistenttræner var blevet udvist. Men de fik alligevel vendt kampen og få minutter tid fik også sikret sejren på 4-3.

- Hvor et hold, som har været sådan nede i sækken, som vi har været, finder ressourcerne til at vinde den her kamp, det overgår næsten min forstand. Det var pokalfodbold, når det var bedst, og hvor har drengene fortjent endeligt at få en succesoplevelse som belønning for deres hårde arbejde på træningsbanen, siger Holstebro Boldklubs cheftræner, Kim Kristensen, til Dagbladet Holstebro Struer.

Holstebro Boldklub skal nu møde Randers FC fra Superligaen i ottendedelsfinalerne af turneringen. Den kamp spilles 15. december.

