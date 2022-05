Politiet bekræfter: Fodboldfans overfaldet

Det var ikke den optakt til pokalfinalen, de havde håbet på.

Således blev både FC Midtjylland- og OB-fans ofre for forbrydelser ved ankomsten til Brøndby torsdag.

Det har flere skrevet på de sociale medier, og det bekræfter Københavns Vestegns Politi overfor Ekstra Bladet

- Vi har modtaget en anmeldelse om, at en bus med FCM-fans har fået knust bagruden, skriver Lars Andersen, der er

kommunikationsansvarlig hos det lokale politi.

Han skriver videre:

- Vi har også modtaget en anmeldelse om tyveri af to OB-fantrøjer. Begge sager undersøges, og vi hører gerne fra evt. vidner.

Han tilføjer, at der dagen igennem har været fred og ro, og at de to pokalfinalisters fans har opført sig fredeligt.

I omegnen af 25.000 fans fra det midtjyske og Fyn har torsdag indfundet sig på den københavnske vestegn.

