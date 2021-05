Randers knuser SønderjyskE med 4-0 i pokalfinalen

Randers FC var overlegne fra første fløjt og kørte SønderjyskE fuldstændig over i pokalfinalen.

Dermed kan Randers kan kalde sig pokalvinder 20/21. Med den titel følger et europæisk eventyr i enten Europa League eller Conference League efter sommer og en økonomisk indsprøjtning på minimum 30-45 mio. kr.

UEFA-millionerne falder på et meget tørt sted i Randers FC, der har måttet spinke og spare, siden cirkus Gravgaard pakkede teltet sammen og rullede ud af byen i foråret 2018.

Nu er det sjovere tider i Kronjylland, og en pokalfinale er altid en festdag i sig selv. Det var det også i Aarhus, hvor byens stadion var klædt fuldstændig i lyseblåt…

Randers var suveræne i pokalfinalen. Foto: Lars Poulsen

De to klubbers fangrupperinger skabte en eminent lydkulisse, og man glemte næsten coronaen for en stund. Man blev dog mindet om den globale pandemi, da stadionspeakeren bad publikum om at blive siddende under nationalmelodien og ’nynne med’… Så røg der lidt af festlighederne…

Der skulle dog blot gå to minutter, inden Randers FC igen fik det hele til at eksplodere inde på grønsværen.

Kronjyderne chokerede sønderjyderne og keeper Lawrence Thomas, da Erik Marxen slog et hjørnespark tæt under mål. Den australske målmand valgte forholdsvist upresset at vifte bolden det sidste stykke i eget net.

Skidt aktion Thomas, der ikke var i nærheden af at kunne påberåbe sig et frispark i situationen.

Så kunne Nicolai Flø, der har spillet samtlige pokalkampe for Sønderjyske denne sæson, sidde på bænken og tygge på, hvorfor i alverden han skulle gå glip af finalen…

Fem minutter senere blev katastrofen total for SønderjyskE, der ikke kunne cleare bolden fra farezonen, om det så havde gjaldt spillernes liv. Dermed fik Randers mulighed for at slå endnu et indlæg i feltet, og her dukkede Mathias Greve op og gravede hullet endnu dybere for de forsvarende pokalmestre.

Randers var skånselsløse overfor SønderjyskE i finalen. Foto: Lars Poulsen

Anfører Pierre Kanstrup måtte samle sine holdkammerater i en cirkel på egen banehalvdel og forsøge at hanke op i sit mandskab. Det hjalp, og sønderjyderne kom endelig ind i kampen. Det kunne hellere ikke gå meget værre.

Rilwan Hassan forsøgte med et par farlige forsøg fra distancen, men Patrik Carlgren agerede henholdsvis svensk træmand og sprællemand på de to Hassan-missiler.

Randers blev først giftige igen, da Lawrence Thomas på ny var ved at kvaje sig på et hjørnespark, hvor det var tæt på at koste et mål, da han lavede et kænguru-boks ud i den blå luft.

Glen Riddersholm kunne ikke stille meget op fra bænken. Foto: Lars Poulsen

Glen Riddersholm forsøgte at gå de ekstra (E)mil i pausen ved at skifte Emil Holm og Emil Frederiksen ind og derved lave et formationsskifte.

Planerne blev hurtigt forpurret på endnu et hjørnespark, hvor sønderjyderne klovnede rundt i feltet. Det udnyttede garderhøje Simon Piesinger til at stige uhindret i vejret og heade randrusianerne 3-0 og sikker kurs mod den første pokaltitel siden 2006.

SønderjyskE fandt aldrig svarene i anden halvleg, og i takt med at regnen begyndte at sile ned i Aarhus, blev Glen Riddersholms pokaldrømme skyllet ud med badevandet.

Kampens store oplevelse, Mathias Greve, hamrede sidste søm i ligkisten ni minutter før tid, og med fem minutter igen begyndte de høje Randers-herrer på langsiden at finde pokalvinder-kasketterne frem fra sportstasken.

Det kunne de også roligt gøre. Der var reelt aldrig tvivl om, at Randers FC ville snuppe pokalen med nordpå fra Thor Park…