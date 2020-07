Rasende på politiet

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

En festdag blev til mareridt for en del AaB-fans, da pokalfinalen blev afviklet onsdag aften i Esbjerg.

Efter en halv times spil blev kampen afbrudt, da observatører fra Rigspolitiet, Statens Seruminstitut og Styrelsen for Patientsikkerhed var utilfredse med tætheden i en stor forsamling af AaB-tilhængerne.

Da de kort efter forlod Blue Water Arena, blev de tilbageholdt og sat i et såkaldt 'futtog' fikseret med strips. Optagelser af politiet, som du kan se i klippet, viser også, at der blev trukket og slået med knipler.

AaB Support Club mener ikke, at politiet agerede hensigtsmæssig ved tilbageholdelsen af de mange AaB-fans. Foto: Lars Poulsen

Det har fået bestyrelsen i AaB Support Club op i det røde felt.

Ganske vist var det primært medlemmer af de stemningsskabende fanfraktioner Auxilia, Vesttribunen og Tifo-Kaos, der blev tilbageholdt - en enkelt sågar anholdt - men det ændrer ikke på fanklubbens holdning til politiets håndtering af sagen.

For ifølge AaB Support Club forlod de berørte fans frivilligt Blue Water Arena, da de ikke ville følge et påbud, der ikke havde været der inden.

'En del fans på tribunen valgte at sige, at under de forhold, så blev det uden dem. Og så forlod de stadion. Frivilligt, uden tvang, uden magtanvendelse.'

'Men da de kom ud fra stadion var det kampklædte betjente med stave og hunde, der mødte dem. Og her valgte politiet så at tilbageholde de frivilligt udvandrede. De blev stripset og sat i futtog. Enkelte fik også politiets mere håndfaste metoder at føle, og stavene var i brug.'

'Det var – set fra vores side – en helt unødvendig handling. Vi er nødt til på det skarpeste at tage afstand fra den magtanvendelse, vi overværede – og som i flere tilfælde også er dokumenteret med videoer, som florerer på de sociale medier.'

'Vi er af den klare opfattelse, at anvendelsen af magt kunne være undgået med rettidig omtanke og dialog,' skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

AaB-fansene stod for tæt, hvilket i første omgang fik kampen afbrudt. Foto: Lars Poulsen

Fanklubben sendte to dobbeltdækkerbusser med fans til kampen, og alle var med dem hjem igen

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste onsdag aften, at de udøvede 'den fornødne magt for at få genoprettet roen’. De forskellige optagelser fra tilbageholdelsen har de valgt at overbringe til Det Uafhængige Politiklagemyndighed.

Fanklubben har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Du kan læse mere om efterspillet til pokalfinalen her:

Offentliggør voldsomme detaljer fra pokalskandale

Nu redegør politiet for fodbold-ballade

Efter skandalefinale: Fans kræver plads ved mødebordet

Se også: AaB-boss langer hårdt ud mod corona-fjolser