Rasende Ståle risikerer ekstra straf

Ståle Solbakken blev onsdag aften præsenteret for et rødt kort i pokalkampen mod AaB, men han risikerer mere end den ene spilledags karantæne, som et rødt kort automatisk udløser

Ståle Solbakken så rødt i mere end en forstand onsdag aften.

FCK-manageren var rasende over dommerens kendelser i forbindelse med begge AaB's scoringer i pokalkvartfinalen på Aalborg Stadion. Det udløste en advarsel i første halvleg, og blot fire minutter inde i anden halvleg stangede dommer Jens Maae et rødt kort ud - på direkte opfordring fra fjerdedommer Morten Krogh.

Sådan en udvisning udløser som udgangspunkt en enkelt spilledags karantæne, som det skete for Brøndbys Niels Frederiksen før derbyet mod FC København i november. I sidste ende er det dog op til Fodboldens Disciplinærinstans, der tager den endelige beslutning.

Men nordmanden risikerer at blive straffet yderligere, fordi han efter det røde kort opholdt sig tæt på udskiftningsbænken og var i kontakt med FCK-assistent Bård Wiggen.

Efter at have overfuset fjerdedommeren gik Ståle Solbakken på tribunen bag FCK's udskiftningsboks. Her nåede han at befinde sig i en rum tid, indtil han traskede helt op på tribunen i behørig afstand til kollegerne på bænken.

I Divisionsforeningens disciplinære bestemmelser lyder formuleringen om bortviste trænere, at den 'bortviste ikke må opholde sig på spillepladsen eller have kontakt med spillerne i resten af kampen', så det vil i sidste ende være op til Fodboldens Disciplinærinstans at vurdere, om Ståle Solbakken overtrådte reglerne efter sin udvisning.

Ståle Solbakken stod først lige bag udskiftningsbænken. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Men sluttede kampen længere oppe på tribunen. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har talt med formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, der ikke på nuværende tidspunkt har nogen kommentarer til, om der åbnes en sag mod Ståle Solbakken.

Her afventer man dommerens rapport fra kampen, før man tager stilling til, om sagen skal vurderes - og altså om FCK-bossen skal straffes yderligere.

Ståle Solbakken nægtede efter kampen, at han havde draget fordel af at være lige bag udskiftningsbænken og have kontakt til assistenten.

- Efterfølgende står jeg på tribunen bag udskiftningsboksen, men der må jeg ikke stå, så jeg siger først til Martin Langagergaard (del af FCK's stab, red.) og derefter til Bård Wiggen (assistent, red.), at jeg går op på tribunen.

- Jeg har ikke på nogen måde blandet mig i noget taktisk, og det var jo i øvrigt også kun få minutter inde i 2. halvleg, så der var lang tid tilbage, hvor kampen kunne udvikle sig, sagde han til klubbens egen hjemmeside efter kampen.

Det røde kort betyder, at Ståle Solbakken skal afsone karantæne mod AC Horsens i Superligaen den kommende weekend. Det skyldes, at FC København med nederlaget ikke længere er med i pokalturneringen.

Ifølge Divisionsforeningens bestemmelser må Ståle Solbakken ikke befinde sig tættere på holdet end på det pågældende stadions tilskuerpladser fra en time før kick off og indtil slutfløjt. Ligesom han heller ikke må være i kontakt med kollegerne på bænken i løbet af kampen.

Det blev Vejles daværende træner Adolfo Sormani i november 2018 straffet med fem spilledages karantæne for at se stort på.

Nordmanden fortalte desuden Ekstra Bladet, at fjerdedommeren måtte være døv eller fuld af løgn. Det kan du læse mere om nedenfor.

