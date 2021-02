Ren is: - Det er en katastrofe

Både Superligaen og Sydbank Pokal er i år gået tidligere i gang end nogensinde før.

Det har stor betydning for banerne rundt om i klubberne, og især græstæppet på Vejle Stadion fik hård kritik af Randers-spillerne, der var taget til Nørreskoven for at spille pokal-kvartfinale.

- I min verden burde denne kamp aldrig være spillet. Det er ren is, og den er farlig at spille på. Det er en katastrofe, lød det kontant fra Randers' Andre Rømer efter kampen.

I den ene langside meldte spillerne om en bane så glat, at de skøjtede rundt og bremsede lang tid før normalt for ikke at komme til skade.

- Det er en rigtig dårlig bane. Specielt i den ene side, hvor der er is på. Det føles lige som at gå på et halvgulv, lød vurderingen fra Rømers midtbanekollega Vito Hammershøj-Mistrati, der vurderede det til at være den dårligste bane, han nogensinde havde spillet på.

Også Randers-træner, Thomas Thomasberg, var utilfreds med banen.

- Det siger sig selv, at banen er i dårlig forfatning. Fra midten og over var der is på banen, og folk faldt, uden der var kontakt. Det er et dårligt produkt, vi kommer til at vise.

Inden kampen blev de to trænere kaldt i samråd af kampens dommer, Morten Krogh, der ville høre dem om deres syn på at spille kampen, og her gav Thomasberg sin ærlige mening, der dog ikke førte til aflysning.

- Vi bliver spurgt, om vi synes, det er forsvarligt. Jeg fortalte, at jeg synes, det var til fare. Jeg synes ikke, man skal have skader ud af det, men dommeren havde nok ikke forudset, hvor meget spillerne skøjtede rundt.

I Vejle har man valgt at lægge en form for filtdug over banen, når den ikke er i brug, og om det hjælper, finder vi ud af, når FC Nordsjælland kommer på besøg på søndag.

