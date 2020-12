Rørt Fisker: - Gør ondt på mig

Fremad Amager fra 1. division sendte Brøndby ud i pokalmørket. - Det er et meget skidt resultat for dem. Det gør ondt på mig, siger tidligere Brøndby-spiller Kasper Fisker

Der var lagt op til en festaften med fyrværkeri over Sundby Idrætspark, da Hjemøens stolthed tog mod Vestegnens helte i et hæsblæsende og nervepirrende opgør torsdag aften.

Og fest kom der, da der lød et slutfløjt lød ved 120. minut. Fremad Amager slår Brøndby ud af Sydbank Pokalen med en sejr på 2-1.

- Det holdt hårdt, men det var sindssygt dejligt. Jeg er meget stolt af drengene. Vi kunne være med meget af kampen. Det er helt fantastisk at score til 2-1, siger anfører Lukas Engel til Ekstra Bladet.

Felix Winther og Fremad leverede sensationen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For andet år i træk slår amagerkanerne et af Superligaens tophold ud af pokalturneringen. Sidste sæson leverede Fremad Amager en pokalsensation, da de slog FC Midtjylland ud med 1-0 hjemme i Sundby.

Nu gør de det igen.

- Vi var under pres store dele af kampen, men vi tager godt i mod, synes jeg. Vi forsvarer os rigtig godt. Vi er farlige, når vi kommer på vores omstillinger. Vi leverer en god indsats over hele linjen, siger Lukas Engel og tilføjer.

- Vi har åbenbart en anden tro på tingene, når det gælder pokalen. Jeg håber på at møde endnu et af de store hold på hjemmebane.

Brøndby er færdig i pokalturneringen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En stor triumf

Kim Larsen-klassikeren 'Vi er dem, de andre ikke må lege med' blæser ud af højttaleren, da dommeren fløjter kampen af. De fremmødte fans ånder lettede op og synger med.

Jublen er stor på Sundby Idrætspark, og der er netop annonceret, at fadølsankeret skal tømmes. Fremad Amagers fans går bestemt ikke tørstige eller skuffede i seng.

Da Ekstra Bladets udsendte fangede Kasper Fisker i omklædningen kort efter kampen var det til sangen:

'Hvem var det, der vandt i dag, det var dem fra Amager af. Hey. Hey. Hey'.

Der var ingen tvivl om, at Kasper Fisker inden kampen var manden i centrum. Den 32-årige midtbanespiller mødte sin gamle klub.

Det var også en meget rørt, men glad Kasper Fisker, der trådte ud af omklædningsrummet.

- Det var meget specielt at vinde, meget mere end jeg havde regnet med. Jeg spillede for at vinde, og jeg gjorde mit job. Jeg fandt mit spil, men det var en meget speciel oplevelse, især at vinde.

- Jeg ved, hvad det betyder for Brøndby-spillerne. Det er et meget skidt resultat for dem. Det gør ondt på mig, sagde Kasper Fisker.