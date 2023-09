Sådan gik lodtrækningen: FCK skal til Aarhus-forstad

FC København kommer på en overkommelig opgave, når holdet indleder sit titelforsvar i pokalturneringen.

Københavnerne indtræder i tredje runde af turneringen, og her bliver modstanderen IF Lyseng fra 3. division.

Opgøret bliver spillet i Aarhus-forstaden Højbjerg i slutningen af september.

Lodtrækningen fandt sted, efter at Silkeborg IF som det sidste hold tirsdag aften havde sikret sig adgang til tredje runde.

På forhånd dikterede reglerne, at superligaklubberne ikke kunne trække hinanden. Det kan de første i næste runde.

Lodtrækningen gav også det resultat, at FC Midtjylland og AGF skal på lange køreture til Næstved og Nykøbing Falster, mens Brøndby kan tage en kort tur til Gentofte for at møde HIK.

Her er et overblik over alle 16.-delsfinalerne:

* Viby IF - Hvidovre IF.

* Thisted FC - Silkeborg IF.

* TST Fodbold - Vejle Boldklub.

* Esbjerg fB - Viborg FF.

* HB Køge - Lyngby Boldklub.

* Hobro IK - OB.

* Næstved Boldklub - FC Midtjylland.

* Nykøbing FC - AGF.

* B93 - Randers FC.

* HIK - Brøndby IF.

* IF Lyseng - FC København.

* Kolding IF - FC Nordsjælland.

* FA 2000 - AB.

* Aarhus Fremad - FC Helsingør.

* AaB - FC Fredericia.

* Vanløse IF - Ishøj IF.

Kampene skal spilles i perioden 26.-28. september.