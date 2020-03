Sådan ser pokal-semifinalerne ud

Torsdag aften er der trukket lod til de to semifinaler i pokalturneringen

Årets pokalturnering skal afgøres mellem AGF, AaB, SønderjyskE og Horsens. Det står klart, efter at de sidste kvartfinaler blev afviklet torsdag aften.

Det står også klart, hvem der skal mødes i de to semifinaler - for umiddelbart efter den dramatiske afslutning i kvartfinalen mellem Horsens og Silkeborg, der gik i forlænget spilletid og straffespark, blev der trukket lod til de to kampe.

Her var SønderjyskE den første klub, der af Horsens-træner Bo Henriksen blev fisket op af bowlen. De blev efterfølgende parret med Horsens, der skal en tur til Haderslev.

Derefter trak Henriksen AaB, der tager imod AGF.

Netop den sidste kamp er mellem de klubber med mest succes i turneringen.

AGF er den klub med flest pokaltitler af alle og dermed også af de tilbageværende hold. Ni i alt er aarhusianerne noteret for. Den seneste gevinst er dog så langt tilbage som 1996.

Så er der mere aktualitet over AaB, der vandt sin tredje pokaltitel i 2014.

Både Horsens og SønderjyskE jagter sin første pokalgevinst, ja såmænd også den første finale nogensinde. Og for en af klubberne bliver det altså en realitet.

Semifinalerne bliver spillet 22. og 23. april, mens finalen traditionen tro er henlagt til Kristihimmelfartsdag, der i år falder torsdag 21. maj. Den bliver spillet i enten Esbjerg, Aarhus eller Brøndby, da DBU ikke kan råde over Parken, der overgår til UEFA-regi pga. EM

Semifinaler

SønderjyskE-Horsens

AaB-AGF