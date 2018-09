Se videoen: Fans angrebet efter efter dansk pokalkamp

7-8 mørkklædte mænd gik efter pokalkampen mod FC Roskilde til angreb på to fans med angivelig AaB-tilknytning. Se den voldsomme episode her

- Der ligger to AaB-fans med en pose, hvor deres banner ligger i. De beskytter den med liv og sjæl, mens nogle andre prøver at få fat på den. De får både blodtud og tæv. Bagefter ser jeg de her to AaB-drenge stå og spytte blod ud.

Sådan lyder vidneforklaringen om den episode, der udspillede sig ved Roskilde Idrætspark onsdag aften efter slutfløjtet i pokalkampen mellem FC Roskilde og AaB.

- Der bliver slået ud efter nogle AaB-fans. Vagterne kommer løbende og forsøger at gå imellem, men så går de bare amok, lyder forklaringen fra et andet øjenvidne.

På en video fra episoden, som du kan se øverst i artiklen, ser man en håndfuld orange-klædte kontrollører, der forgæves forsøger at få slåskampen stoppet. Til sidst løber ballademagerne væk fra stedet.

Ukendt tilhørsforhold

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 20.28 om, at der er ballade i forbindelse med pokalkampen. Det drejer sig om 7-8 mørkklædte personer, der vil erobre AaB's fane. Det skulle ifølge vores oplysninger være lykkes dem at stjæle den, siger Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet oplyser, at de først kom til stedet efter slåskampen var ophørt. Der er ikke en nogen sigtede eller anholdte i forbindelse med episoden.

- Vi har truffet nogle personer, og vi mener ikke, at de, der lavede ballade, har nogen tilknytning til FC Roskilde. Det ligner udefrakommende tilhængere, der ikke har et tilhørsforhold til nogen af de spillende hold.

Politiet har ikke modtaget anmeldelser om vold fra nogen af de involverede. De undersøger nu, om man kan identificere ballademagerne som tilhængere af en anden fodboldklub eller genkende dem fra andre lignende episoder.

Ved ikke, hvad der udløste episoden

Sikkerhedschef for FC Roskilde Allan Hallin ønsker ikke at kommentere episoden, der som bekendt foregik uden for Roskilde Idrætspark.

Det gør bestyrelsesformanden i klubben, Bo Tue Knudsen, derimod. Han forklarer over for Ekstra Bladet, at han ikke ved, hvad der udløste episoden. Han fortæller desuden, at det skete ved den udgang, hvor alle AaB's fans gik ud. Han antager derfor, at det var et internt opgør mellem AaB-tilhængerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den presseansvarlige for AaB Support, Lars Simoni Frederiksen, som forklarer, at han slet ikke vidste, at der havde fundet en episode sted. Han fortæller desuden, at AaB Support ikke havde et overblik over, hvor mange og hvem, der var tilstede ved kampen, da der ikke var nok tilmeldte deltagere til at sende en bus afsted.