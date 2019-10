Sendte Brøndby ud: Det er fuldt fortjent

Sønderjyske-spillerne viste stærk moral i sejren over Brøndby i Sydbank Pokalen onsdag.

Det siger Sønderjyske-træner Glen Riddersholm til klubbens hjemmeside efter den overraskende 1-0-sejr, som blev sikret i det 84. minut.

Særligt er han imponeret over, at de ikke lod sig slå ud efter et tungt nederlag til AaB søndag i 3F Superligaen, hvor Sønderjyske faldt totalt sammen i slutminutterne.

- Spillerne kan vi ikke hylde nok efter sådan en præstation som i dag, siger Riddersholm til Sønderjyskes hjemmeside efter sejren på Brøndbys hjemmebane.

- Det er stærkt. De har været fokuserede over lang tid og har måttet igennem nogle forskellige ting.

- At det er os, der bevarer overblikket og køligheden i det sidste kvarter og fuldt fortjent går videre til pokalkvartfinalen, viser jo bare, at det med Sønderjyske-øjne har været en fantastisk dag.

Med sejren er Sønderjyske nu i kvartfinalen i pokalturneringen.

Har været forfærdeligt dårlige

Riddersholm understreger, at der har været særligt fokus på slutminutterne, efter at holdet indkasserede tre mål mod AaB det sidste kvarter.

- Vi snakkede efter AaB-kampen om, at vi har været forfærdeligt dårlige det sidste kvarter, siger han til Sønderjyskes hjemmeside.

- Vi har manglet koldblodighed og dygtighed. Vi har indkasseret ti mål, kun scoret et mål, brændt et straffe og smidt syv point i den fase. Så det er dejligt, at vi så hurtigt kan slå tilbage efter søndagens skuffelse.

Kampen blev udskudt nogle timer på grund af en trafikulykke på Storebæltsbroen.

Her måtte bussen med Sønderjyske-spillerne holde stille flere timer.

Riddersholm forholdt sig også til ulykken, hvor en lastbilchauffør pådrog sig flere knoglebrud, to blev kørt til skadestuen med mindre skader, og en enkelt blev kørt til tjek.

- Vi er glade, men vi sender også nogle tanker til de folk, der er ramt af en forfærdelig ulykke, siger Riddersholm, der påpeger, at han endnu ikke kender omfanget.

Se også: Kæmpe Brøndby-nedtur: Slet ikke dygtige nok

Sent chok i Brøndby-nedtur: Færdig i pokalen

Pokal-brag aflyst: AaB nægter at spille