Serie 1-klub scorer 100.000 på Brøndby-sejr

Det var ikke kun Brøndbys fans, der torsdag aften kunne glæde sig over en tiltrængt sejr, da Brøndby vandt sin pokalkamp over Allerød med hele 8-1.

Sejren gavnede samtidig Aalborg Freja, der allerede onsdag avancerede til DBU Pokalens ottendedelsfinaler med sejren over Lyseng efter straffesparkskonkurrence.

Med danmarksserieklubben Allerøds exit er Aalborg Freja fra Serie 1 nemlig det eneste tilbageværende seriehold i turneringen, og den klub belønnes hvert år med 100.000 kroner, hvilket ofte er et anseligt beløb for klubber på det niveau.

Aalborg Freja kan selv få lov til at takke Brøndby for hjælpen, eftersom de klubber blev parret med hinanden i lodtrækningen sent torsdag.

Ottendedelsfinalerne skal som udgangspunkt afvikles fra 26. til 28. oktober. Her tørner flere superligaklubber sammen. FC Nordsjælland tager imod OB, Sønderjyske gæster AGF, og FC Midtjylland får besøg af AaB.