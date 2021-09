Sikker AGF-sejr

3 minutter og 38 sekunder. Så lang tid tog det AGF at score sine mål og så godt som lukke kampen, da aarhusianerne torsdag var rejst til Valby for at møde Frem i pokalturneringens 16.-delsfinale.

AGF vandt 3-0 på baggrund af den gyldne periode, der opstod cirka midtvejs i første halvleg.

Det var fra start tydeligt, at holdene til daglig spiller på vidt forskellige niveauer. AGF satte sig på kampen, og cirka 20 minutter inde i første halvleg begyndte det hurtigt at gå ned ad bakke for hjemmeholdet, som til daglig spiller i 3. division.

Først scorede Jón Dagur Thorsteinsson, og bolden var knap nok blevet givet op, inden der også stod 2-0 ved Dawid Kurminowski. Cirka to minutter efter polakkens mål headede Oliver Lund tæt ved Frem-målet til bolden, så den ramte holdkammerat Thomas Kristensens ryg og endte i kassen til 3-0.

David Nielsen kunne torsdag se sit hold vinde 3-0 over Frem i pokalturneringen. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nærmest fra det ene øjeblik til det andet var kampen mere eller mindre afgjort. Det lagde en dæmper på den ellers indledningsvis gode stemning på Valby Stadion.

I anden halvleg opstod der en mere håbefuld stemning på tribunerne. Frem kom godt ud fra pausen og var langt mere med i spillet, hvilket også skyldtes, at AGF ikke længere havde så mange ambitioner fremad banen.

Det blev dog aldrig spændende. Reduceringerne udeblev, og så gik AGF videre.

Mere jævnbyrdigt var det i Horsens, hvor sidste sæsons superliganedrykkere tog imod Silkeborg.

Gæsterne kom foran 1-0 efter et lille kvarter, men derefter satte Horsens trumf på. Med tre mål på cirka otte minutter i slutningen af første halvleg blev det 3-1 til hjemmeholdet.

Silkeborg fik i anden halvleg reduceret til 2-3, men comebacket blev ikke fuldendt. Horsens endte derfor med billetten til ottendedelsfinalerne.