Skandalefinale: Fans og politi i corona-klammeri

Et par hundrede AaB-fans nægtede at overholde Covid-19-forholdsreglerne til pokalfinalen og kom i klammeri med politiet

ESBJERG (Ekstra Bladet): Årets pokalfinale blev ramt af en kæmpe skandale, da omtrent 200 AaB-fans nægtede at overholde de forholdsregler, der var sat op omkring kampen i Esbjerg på grund af Covid-19-pandemien.

Efter en halv time blev kampen afbrudt, fordi de uofficielle AaB-fanfraktioner ’Auxilia’, ’Tifokaos’ og ’Vesttribunen’ klumpede sammen, hoppede, dansede og skreg på deres stribede helte. Alt det, som hører sig en pokalfinale til… Hvis der altså ikke var Covid-19 at tage hensyn til…

Men det er der, og det gælder også fodboldfans! Alle modstandere af for mange fans til fodboldkampe fik rigeligt med skyts denne sommeraften i Esbjerg.

På den helt store scene til pokalfinalen sad alle topfolkene i dansk fodbold, ligesom en af kvinderne med ansvaret, kulturminister Joy Mogensen (S), sad på tribunen og så meget opgivende ud.

Måske tænkte ministeren, at hun hele tiden har haft ret, og at det er for tidligt med for mange fodboldfans på stadion. Måske ville hun bare hellere være et helt andet sted…

Uanset hvad, så var det utilstedelig opførsel af de omtalte AaB-fans – særligt når der er så meget på spil i dansk fodbold netop i disse dage. Divisionsforeningen og DBU kæmper en hård kamp for at få lov til at bringe flere tilskuere på lægterne til de økonomisk ramte Superliga-klubber.

Den egoistiske opførsel på AaB-endetribunen har næppe gjort noget godt for dansk fodbold.

Dramaet eskalerede, da AaB-fansene nægtede at adlyde gentagne ordre om at sprede sig og finde de anviste pladser. Så valgte politiets kommandocentral at lukke ’festen’ og eskorterede ultra-fansene ud ad stadion til pibekoncert fra de ellers velopdragne Sønderjyske-fans.

Her første det igen til uroligheder, og omtrent 50-60 AaB-fans blev administrativt frihedsberøvet og sat i ’futtog’. Stemningen var ophidset, men som mørket faldt på, faldt der ligeledes ro over situationen, mens AaB-fansene blev ført ind i egne busser og kørt væk fra stadion.

Politiets indsatsleder havde ingen kommentar til ordensmagtens håndtering af situationen, ligesom det ikke var muligt at få en kommentar fra nogle af frihedsberøvede AaB-fans.

