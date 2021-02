Skandaløs bane

Efter torsdagens andet kvartfinaleopgør mellem Vejle Boldklub og Randers FC er alt fortsat helt åbent.

Vejle havde et par store chancer undervejs i opgøret, men ingen af de to mandskaber formåede at få nettet til at blafre på Vejle Stadion. Dermed skal det hele afgøres i returopgøret i Randers i den kommende måned.

Det store samtale-emne var dog banen, der virkede helt håbløs at spille på.

Ved pausen diskuterede holdene, om de skulle spille videre, men dommer Morten Krogh mente, at det var forsvarligt at gennemføre opgøret.

