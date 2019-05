Skandaløse scener i Parken - kaster romerlys efter fans

Fredagens pokalfinale blev en dramatisk forestilling, hvor der skulle 120 minutters fodbold og en nervepirrende straffesparkskonkurrence til, før FC Midtjylland kunne kalde sig pokalvindere.

Så var der dømt fest i den jyske ende af nationalarenaen, mens den naturligvis stod på dyb skuffelse i de blågule afsnit.

Desværre var der en lille gruppe Brøndby-tilhængere, der var særdeles dårlige til at håndtere skuffelsen over resultatet.

En mindre gruppe iførte sig maskering, da kampen var forbi, og der blev kastet romerlys mod FCM-tilhængerne, som svarede igen ved at kaste pyroteknikken retur.

Samtidig forsøgte de frustrerede Brøndby-fans at forcere de hegn, som adskiller afsnittene i Parken, og først da kampklædt politi begyndte at uddele knippelsuppe, kom der nogenlunde ro over gemytterne.

Efterfølgende har der været meldinger om mindre uro udenfor stadion.

Fem sigtet

Ifølge en melding fra Københavns Politi har det dog været en aften 'uden store politimæssige udfordringer', som de skriver på Twitter.

Her oplyser politiet, at tre personer er blevet anholdt, mens i alt fem er sigtet efter pokalkampen. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet om, hvad de pågældende personer er sigtet for.

Selve kampen endte 5-4 til FCM efter straffespark.

Kian Hansen bragte jyderne foran, inden Dominik Kaizer fik udlignet i første halvleg af den ordinære spilletid.

I straffesparkskonkurrencen blev Jesper Hansen, der i sidste uge mistede sin bror i en trafikulykke, den store helt med to redninger.

