Slagen chef: - Nu kommer vores syvende finale

Det var en resignerende Vejle-træner, der stillede sig frem i rampelyset torsdag aften efter pokalnederlaget hjemme til FC Midtjylland.

Vejle har aldrig slået FCM i Herning, og det skal til, hvis østjyderne skal nå pokalfinalen.

Ivan Prelec vil hellere overleve i Superligaen end opnå succes i pokalen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Derudover kæmper man som bekendt for livet i Superligaen, hvor Vejle ret beset SKAL vinde over SønderjyskE søndag for at holde liv i illusionen om Superliga næste sæson.

- Vi gav pokalen vores bedste skud, men FCM vil altid være store favoritter over to kampe. Favoritværdigheden er ikke blevet mindre nu, men jeg sagde også inden kampen, at vores prioritet er Superligaen, sagde cheftræner Ivan Prelec og slog fast.

- Det var kun en semifinale i dag mod FCM. På søndag kommer vores finale. Vores syvende finale dette forår. Det er vores klare førsteprioritet at redde livet i Superligaen, men derfor kan vi sagtens spille vores chance i pokalen også. Vi går efter miraklet på udebane, sagde den kroatiske cheftræner.

Det er søndag klokken 14.00, at Vejle tager imod SønderjyskE, mens man onsdag i næste uge skal forsøge at vende nederlag til sejr i Herning.