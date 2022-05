Sløjt billetsalg: - Der er voldsomt langt

OB meldte udsolgt til pokalfinalen på Brøndby Stadion allerede få timer efter, at det blev muligt at købe billetter.

Efterfølgende blev 1000 ekstra OB-billetter sat til salg, og en halv time senere var de også pist væk.

Omvendt står det til for Superliga-sølvvinderne FC Midtjylland, der i skrivende stund mangler at sælge over 800 af klubbens billetter til pokalfinalen.

FC Midtjylland måtte som bekendt nøjes med sølv i Superligaen i denne sæson, og måske er det halvsløje billetsalg et udtryk for manglende interesse for pokalturneringen fra klubbens fans.

Det mener træner Bo Henriksen imidlertid ikke er tilfældet. Han kaster i stedet skylden på den danske geografi.

- Nu har jeg selv lige kørt turen fra Herning til Brøndby, og der er voldsomt langt. Det kan være grunden til, at der stadig er billetter til salg.

Bo Henriksen pointerer, at turen fra Herning til Brøndby er lang. Foto: KELD NAVNTOFT/Ritzau Scanpix

Og Bo Henriksen mener ikke, at fansene undervurderer betydningen af pokalfinalen.

- Jeg tror, at fansene er helt med på, at det er en kamp af kæmpestor betydning. Og dem, der kommer, laver jo en fest uanset hvad. Men jeg håber da, de når at blive udsolgt, så vi kan få fuldt hus.

I Odense, 150 km sydøst for Herning, kan OB-træner Andreas Alm glæde sig over den kolossale opbakning, holdet kommer til at opleve på Brøndby ´Stadion, når det går løs klokken 15.00 på Kristi himmelfartsdag.

- Det viser den enorme interesse, der er for fodbold og for klubben i Odense. Det mærker vi overalt. Der er en hunger i byen efter at opleve de her store kampe, der virkelig betyder noget.

Én af forklaringerne på den store fynske opbakning skal måske findes i, at det er første gang i 15 år, at OB har muligheden for at hive et trofæ i hus.

Andreas Alm vælger dog at tro, at opbakningen ikke er bestemt af tørsten efter titler.

- Selv hvis vi også havde vundet pokalen i sidste sæson, tror jeg, vi havde solgt ligeså mange billetter. Fansene vil bare opleve den her kamp.

DBU har meldt ud, at der er plads til cirka 29.000 tilskuere på Brøndby Stadion.

