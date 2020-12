Snedig FCK-plan mislykkedes: - Ærgerligt, træls og bittert ...

Jess Thorup havde straffesparksplanen klar, men den klappede ikke i Parken torsdag aften.

FCK'erne havde ellers øvet straffespark forud for pokalkampen mod FC Midtjylland, og de fem første skytter var stensikre.

Men københavnernes pokaleventyr fik ingen happy ending.

Nicolaj Thomsen sparkede FCK's sjette forsøg langt op på B-tribunen, og så var det FC Midtjylland, der et par minutter i elleve kunne juble over avancement.

- Den er hård. Det er ærgerligt, træls og bittert, men på straffespark kan alt ske, sagde FCK-træner Jess Thorup, der ved onsdagens træning ellers havde ladet sine spillere øve den særlige disciplin:

- Vi var helt klar på, hvem der skulle sparke og i hvilken rækkefølge. Det var der helt styr på. Vi havde lagt en plan, for vi vidste godt, at der var en stor mulighed for, at det kunne ende sådan.

- Men det gik desværre ikke godt. Vi er ude, og det er vi ærgerlige over.

FC Midtjyllands mestre kunne juble over en plads i kvartfinalen. Her venter OB til foråret. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland lignede et hold, der havde øvet straffespark på træningsbanen i Ikast.

Deres seks skytter var lige så sikre som FCK's fem første.

Hverken 'Kalle' Johnsson i FCK-buret eller FC Midtjyllands Jesper Hansen var på noget tidspunkt i nærheden af en redning, men mestrene havde modsat FCK ikke øvet sig på forhånd.

- Nej, ikke en skid! Normalt er det målmændene, der er heltene, men denne gang var det seks fuldstændig sikre spark.

- Det var fedt at se, at de havde karakteren til at være så cool. Selv Joel Andersson, der vel aldrig har sparket et straffespark i sin karriere, sagde FC Midtjylland-træner Brian Priske, der har rettet sigtet mod den første 'double' i den midtjyske klubs historie:

- Pokalen betyder meget for os. Vi har en vinderkultur, og det viser vi også i dag. Spillerne er voldsomt sultne.

- Målet inden sæsonen var, at vi skulle have to titler, så pokalturneringen betyder meget for os.

For godt halvandet år siden vandt FC Midtjylland også en straffesparkskonkurrence i Parken.

Det var i finalen mod Brøndby, og ved den lejlighed snuppede Jesper Hansen hovedrollen.

Da der blev fløjtet af efter den forlængede spilletid, drømte han om at gentage kunststykket, men han måtte nøjes med en birolle sent torsdag aften.

Jesper Hansen var ikke i nærheden af at nuppe en eneste bold i straffesparkskonkurrencen, men alligevel kom FC Midtjylland videre. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Det var da irriterende, at jeg ikke lige var tæt på en af dem eller gættede rigtigt.

- Det plejer at være en god disciplin for mig, men denne gang skulle der ikke redninger til for at få os videre, sagde den rutinerede FC Midtjylland-keeper, der har vundet turneringen tre gange - de to første gange med FC Nordsjælland.

- Og jeg vil gerne prøve igen. Vi går efter de hjemlige pokaler, og det var vigtigt at få sendt FCK ud, sagde målmanden, der i forårets kvartfinale skal forsøge at stoppe OB.

Udover FCK er Brøndby, AaB og FC Nordsjælland allerede ude, så vejen er banet for endnu en triumf for midtjyderne.

Den ordinære kamp mellem FC København og FC Midtjylland endte 1-1, og det var også stillingen efter den forlænge spilletid.

Selve straffesparskonkurrencen vandt midtjyderne 6-5.

Sådan spilles kvartfinalerne Vejle Boldklub-Randers FC

Fremad Amager-SønderjyskE

OB-FC Midtjylland

AGF-B93 Kvartfinalerne afvikles over to kampe, hvor førstnævnte hold begynder hjemme. Kampene spilles 9.-11. februar og 9.-11. marts.

