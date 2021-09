Storsejr til FCM

FC Midtjylland kom planmæssigt sikkert fra land, da Superligaens førerhold mødte danmarksserieholdet Kjellerup IF i tredje runde af Sydbank Pokalen.

FCM vandt sikkert med 5-0 efter 2-0 ved pausen.

FCM spillede sig til et hav af chancer i første halvleg, men Kjellerup var faktisk også tæt på at komme på 1-0 efter et kvarter, da FCM-keeper Elias Olafsson måtte finde en refleksredning frem, da der blev afsluttet fra klos hold.

Det undertippede hjemmeholdt formåede at holde stand i præcis en halv time, før Evander kom på skudhold og scorede højt i målet til 1-0. Fire minutter senere øgede Awer Mabil med hovedet efter et hjørnespark.

Efter pausen angreb midtjyderne knap så intenst, men i 60. minut blev det alligevel 3-0 ved Victor Lind.

Tilbage i 2016 var Kjellerup ligeledes bagud 0-3 i pokalturneringen mod et superligahold, Lyngby, og vandt dengang alligevel 4-3, men mirakler var der ingen af denne gang.

Kort efter øgede indskiftede Aral Simsir til 4-0, og unge Victor Lind cementerede sejren med sit andet mål i kampen