Stort drama sender Vejle videre i pokalen

Vejle Boldklub måtte anstrenge sig til sit yderste for at spille sig videre til tredje runde i pokalturneringen tirsdag aften.

I Sydbank Pokalen var Superliga-holdet på besøg hos Frem fra 2. division, og her måtte Vejle ud i forlænget spilletid, før 4-3-sejren var en realitet.

Sejren blev sikret af Lucas From på et hovedstød, efter at Vejle i den ordinære spilletid to gange kom tilbage og udlignede. Den ordinære spilletid endte derfor 2-2.

Frem var særdeles tæt på at sende Vejle ud af turneringen i den ordinære spilletid, men gæsternes Adam Jakobsen udlignede glidende med få minutter igen af opgøret.

Tonni Adamsen bragte Frem foran 1-0 efter blot fem minutter, men Adam Jakobsen udlignede til 1-1 i første halvleg.

Benjamin Warlo sørgede dog igen for Frem-føring på 2-1 med ti minutter igen, inden Adam Jakobsen altså igen sørgede for at udligne til slutresultatet efter den ordinære spilletid.

I den forlængede spilletid var det så Jacob Schoop, der tog chancen upresset og sparkede bolden fladt i mål til 3-2-føring efter 103 minutters spil.

Så lignede det en Vejle-sejr, men efter 115 minutter fik Frem udlignet.

En afslutning blev halvklaret af Vejle-målmand Thomas Hagelskjær, og Warlo var over bolden og fik den skrabet i mål til 3-3.

En straffesparkskonkurrence lurede, men udligningen var den dynamit Vejle manglede, og kort efter sørgede Lucas From for sejren til Vejle med sin flotte hovedstødsscoring.

