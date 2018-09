Superliga-favoritter i kæmpe pokal-fiasko: Blev trynet af ti mand

Randers er færdig i pokalturneringen.

Superliga-mandskabet måtte tirsdag aften kapitulere til Kolding fra 2. division i 3. runde.

Ikke på papiret en vaskeægte sensation - hvis det ikke havde været fordi, Kolding efter blot 30 minutters spil måtte se Denis Fazlagic blive vist ud efter en alt for hård tackling.

På det tidspunkt var Kolding allerede bagud efter Emil Riis Jakobsens åbningsmål efter seks minutter.

Det lignede altså en ren ekspeditionssag - men de ville det anderledes i Kolding.

En mand i undertal holdt de ikke bare stand, men satsede også hele butikken i kampens afslutning. Her lykkedes det for Henrik Brodersen at udligne med mindre end fem minutter tilbage.

Noget af en bet for Randers' favoritter, der altså nu måtte ud i to gange et kvarters forlænget spilletid.

Men heller ikke der lykkedes det Thomas Thomasbergs tropper at udnytte sin overtals-situation, trods store chancer til en ny scoring. I stedet præsterede koldingenserne på ny det umulige.

For to minutter inde i den sidste halvleg af den forlængede spilletid gjorde Rune Nautrup det til 2-1. Et resultat, der holdt kampen ud.

Dermed er Kolding at finde i 1/8-finalerne, mens Randers kan koncentrere sig 100 procent om Superligaen.

