Superliga-klub sendte Laudrup og co. ud

FC Nordsjælland er videre til tredje runde i den danske pokalturnering efter sejr på 5-1 over FC Græsrødderne. Kampen blev spillet i Gentofte.

Efter 12 minutter bragte Oliver Antman FCN foran med 1-0 med et fladt og præcist spark.

FCN-offensivspilleren Mikkel Rygaard fordoblede føringen otte minutter senere på et straffespark, og så stod det 2-0 til superligamandskabet.

Græsrødderne, der råder over en række tidligere superligaspillere og til dagligt spiller i Københavnerserien, kom dog flot tilbage i første halvleg og reducerede til 1-2 efter 37 minutter.

Hjemmeholdets Mark Leth headede målet til 1-2 ind efter et perfekt oplæg fra Mads Laudrup, der mest er kendt for at være tv-vært til fodboldkampe.

FCN-angriberen Chukwuemeka Mnamani, der var blevet skiftet ind i stedet for en skadet Jonathan Amon, scorede til 3-1 lige før pausen.

I anden halvleg kom Jonathan Rothmann og indskiftede Isaac Atanga også på måltavlen, og så endte det hele med en forventet udesejr.

Mikkel Rygaard scorede for FCN, mens Mads Laudrup måtte 'nøjes' med et oplæg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mads Laudrup var trods nederlaget i godt humør efter kampen og glæder sig over indtægterne.

- Det var hæderligt. Vi har sikret, at vores lille klubforening kan overleve halvandet år på denne kamp, siger Mads Laudrup til DR.

Også holdets cheftræner, den tidligere FC København-spiller Martin Johansen, mente, at det var en godkendt præstation.

- Det var, som jeg havde forventet. Vi gjorde det fint, og vi fik lavet et mål. Jeg er bare ærgerlig over, at FCN scorede lige før pausen, siger Martin Johansen.

FCN-spilleren Mikkel Rygaard fortæller, at Farum-klubben som storfavorit havde alt at tabe i torsdagens kamp. Målsætningen er at gå hele vejen.

- Det er den korteste vej til Europa. Vi vil gerne vinde pokalturneringen. Det kunne være sjovt, siger Mikkel Rygaard til DR.

