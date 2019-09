Superliga-spiller gik amok: Fem kasser på en halvleg

AaB mødte i anden runde af pokalturneringen Nørresundby fra den anden side af fjorden, og i tredje runde skulle Aalborg-klubben heller ikke langt for at møde deres modstander, da Vejgaard stod på anden side af midterlinjen.



Den lille Aalborg-klub kunne dog ikke stille meget op mod storebror, og det endte med en klar sejr på 6-0 til AaB.



Her var det en kamp, hvor særligt Kasper Kusk viste sig flot frem, da han ikke bare scorede én eller to gange, men hele fem gange fik han sendt læderkuglen i kassen. Alle kasser blev scoret i anden halvleg.



Med de mange scoringer imod sig havde Vejgaards Peter Sandberg dermed en hård dag i målet. Selv med seks mål kunne det dog være blevet en meget større sejr, da blandt andet Jores Okore ramte stolpen undervejs i opgøret.



Der var endvidere 2000 tilskuere til stede på Soffy Road, som Vejgaards hjemmebane kaldes.



AaB er dermed klar til ottendedelsfinalen i turneringen, hvor aalborgenserne i sidste sæson nåede til semifinalen, hvor Brøndby endte med at booke billet til finalen i Parken.

