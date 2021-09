Thorup efter pokal-blamage: - Vi var pivringe

FCK-træneren var ikke tilfreds med FCK’s exit i pokalturneringen. Thorup fortæller, at der måske var blevet foretaget for mange ændringer i startopstillingen

Jess Thorup var mildest talt skuffet, efter at FC København onsdag aften til alles store overraskelse blev sendt ud af pokalturneringen med et 3-0-nederlag mod Nykøbing FC fra 1. division.

- Det siger jo sig selv, at det kan vi ikke være tilfredse med. Det var en dårlig præstation. Når du leverer en dårlig præstation, så er der ikke stor forskel mellem top og bund, sagde Thorup til pressen efter kampen.

FCK-træneren havde til pokalkampen rystet posen godt og grundigt, hvormed der var blevet foretaget hele otte ændringer i startopstillingen, og det var måske for meget, erkender Jess Thorup

- Det er mit fulde ansvar. Det var ikke det, vi skulle have gjort. Det er mit ansvar. Jeg havde en god fornemmelse af, at vi skulle bringe folk i spil og give dem i chancen i dag.

- Det lykkedes ikke. Det er vi selvfølgelig både ærgerlige, skuffede og kede af det over, siger Thorup, der til FCK's hjemmeside uddyber sine tanker om kampen:

- Selvfølgelig vidste vi godt, at Nykøbing ikke er et hold, man bare lige kører over, og de skal også have stor cadeau for deres indsats i dag, men når det er sagt, så vi var simpelthen pivringe.

Onsdagens pokalexit kommer få dage efter, at FCK tabte mod mesterskabsrivalerne fra FC Midtjylland foran et fyldt Parken. Klubben ser dog fremad efter de to kostbare nederlag.

- Den her uge har været en sindssyg hård uge for os. Det er ærgerligt lige nu, men allerede fra i morgen er vi på træningsbanen igen, og der venter en kamp allerede på søndag, og der skal vi have tre point.

Jess Thorups mandskab skal møde FC Nordsjælland søndag på Farum Park i Superligaen, hvor FCK ligger på en andenplads efter FC Midtjylland.