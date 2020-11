Thorup fik chokstart i Parken

Nok havde Avarta overdraget hjemmebanen til FC København, men det var stadig Rødovre-holdet, der var pokalværter, og derfor havde man også sin egen stadionspeaker med i Parken.

Han kunne adskillige gange gennem de første 41 minutter med hørlig tilfredshed meddele, at ’Avarta stadig er foran med 1-0’.

For det var faktisk den behagelige virekelighed for bundholdet fra 2. division.

Efter en herlig føringstræffer fra Mads Walter, der efter bare fire et halvt minut udnyttede en fejl fra Marios Oikonomou og bankede bolden i kassen fra 20 meter med venstrebenet.

Mads Walter har braget Avarta foran og modtager sin fortjente hyldest fra holdkammeraterne. Foto: Lars Poulsen

Mads Walter fejrer sit gudetræf. Foto: Lars Poulsen

Herfra kunne FCK’s debuterende cheftræner Jess Thorup, der ikke just stillede med noget reservehold, konstatere, at bolden næsten konstant var på løve-fødder. Og at det massive spilovertag udmøntede sig i den ene halvstore, store og gigantiske chance efter den anden.

Men to gange landede læderet på overliggeren, og så tog keeper Oliver Funch fornuftigt fra.

En veloplagt Rasmus Falk støder dybt i bolden, men hans lob havde ikke kraft til at gå hele vejen i mål. Foto: Lars Poulsen

Men især den boldkære duo, Falk og Fischer, hyggede sig med pokalbold og fodrede hinanden på skift. Kort før pausen stak Rasmus med ydersiden bolden til Viktor, som også brugte ydersiden til at udligne.

’Så lykkedes det endelig for FCK’, kunne speakeren konstatere, før han ved pausen yderligere meddelte, at ’Avarta havde ydet en heroisk indsats’.

Viktor Fischer blev dobbelt målscorer, før han efter en time fik fyraften. Foto: Lars Poulsen

Thorup sendte Carlos Zeca på banen fra anden halvlegs start i stedet for en temmelig rusten Jens Stage, der vendte tilbage efter en månedlang skadespause, og det gjorde ikke overtaget mindre.

Det ensidige kampbillede gjorde det svært at se, om der rent taktisk var foretaget justeringer fra den nye træner, der i alt fald ikke havde pillet ved FCK’s klassiske 4-4-2, men til gengæld forsøgte dagens udvalgte spillere at vise sig frem fra bedste side.

Til gengæld kneb det gevaldigt med skarpheden på den sidste aflevering, indtil intelligente Jonas Wind efter en time satte Fischer op til en flad afslutning i det lange hjørne.

Så fik de begge – sammen med Falk - lov at holde fyraften.

Ind kom debuterende Alexander Hjælmhof, der kort efter – og får dage før sin 19 års fødselsdag - bragede bolden på underliggeren.

Og trods den snævre føring fik han kort efter selskab af endnu en debutant i skikkelse af 17-årge Victor Kristiansen.

De kunne begge notere en sejr ved første optræden i Parken. En sejr, der – som speakeren bekendtgjorde det – blev hevet hjem efter ’en nervepirrende kamp’.

En kamp, der såmænd kunne været gået i forlænget spilletid efter en meget stor chance til 'værterne' i sidste minut.

