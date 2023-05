Topdommer udgik: Nu forklarer han

En af Danmarks bedste dommere passede fløjten torsdag i Parken. Det endte dog kun med at blive til godt 45 minutter.

I pausen af pokalsemifinalen mellem FC København og FC Nordsjælland måtte Jakob Kehlet udgå.

- Jeg fik en fiber i læggen. Den kom snigende og blev værre og værre. Det gik ikke at fortsætte. Det er rigtig træls, siger han dagen derpå.

Kehlet dømte første halvleg, men måtte udgå. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Gav besked over headsettet

Kehlet gav derfor fjerdedommer Morten Krogh besked i øret i slutningen af første halvleg.

- Allerede med to minutter igen siger jeg til Morten, at 'du kommer på i anden halvleg, så du kan godt lige begynde at forberede dig'.

- Jeg kunne mærke, at det ikke ville gå. Lige så snart jeg kommer til pausen, og den bliver det mindste kold, så kan jeg ikke løbe mere.

- Heldigvis er han en rimelig rutineret dommer også, så det er fint.

Kehlet blev afløst af Morten Krogh i opgøret, der sluttede hele 5-3. Arkivfoto: Jens Dresling

En fed kamp

Kehlet ville naturligvis meget gerne være blevet på banen, men der var ikke noget at gøre.

- Jeg var så træt af at skulle udgå, fordi det var en virkelig fed kamp.

- Det er ikke hver dag, at der er pokalsemifinaler i så fed en kulisse og så en kamp, hvor de spillede helt vild god fodbold.

Har meldt afbud

Den 42-årige dommer stod til at skulle dømme Silkeborg-OB på søndag, men har meldt afbud.

- Jeg har sagt til dem, at det ikke bliver mig. Jeg bliver ikke klar. Jeg ved ikke lige, hvem der får kampen.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg er ude. Nu skal det lige falde til ro, og så må vi se, når fyssen åbner på mandag. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror ikke, at det er lang tid.

Mens Kehlet ikke bliver hoveddommer søndag, kan han ikke afvise at tage en tjans i VAR-vognen i stedet.

Dommeren misser Silkeborg-OB. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kontroversiel episode

Efter pokalkampen i Parken har en episode med FC Nordsjællands Jacob Steen Christensen vakt opsigt. Han trådte i pletten, kort inden Diogo Gonçalves skulle sparke. Han endte dog med at score sikkert.

Det var i anden halvleg, hvor Kehlet var udgået.

- Jeg så det ikke, og jeg var lige i omklædningsrummet bagefter. Det var ikke noget, vi snakkede om, lyder det fra den skadet dommer.

Ekstra Bladet har fredag også været i kontakt med formand for disciplinærudvalget i DBU, Jens Hjortskov, der fortæller, at de afventer dommerrapporten, der skal indgives inden for 24 timer efter slutfløjt.

FCK-træner Jacob Neestrup blev også spurgt til episoden - få hans holdning her.

