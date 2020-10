Træner sendt på banen i vildt pokaldrama

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lyngby Boldklub spillede sig videre i pokalturneringen efter en sejr over Brønshøj i en vild målfest onsdag aften. Det sluttede med en 5-4-sejr til De Kongeblå efter forlænget spilletid.

Efter blot ti minutter fik Lyngbys forsvarsspiller Kevin Tshiembe sat gang i scoringen, da han på uheldig vis sendt bolden i eget net og på den måde bragte Brønshøj foran.

Lyngby fik dog udlignet knap ti minutter senere ved Emil Nielsen, men Brønshøj svarede hurtigt igen, da Jonas Hemmingshøj scorede et par minutter efter.

Men Superliga-mandskabet kom igen tilbage, og knap et kvarter efter kunne de gå til pause med en føring.

Først var det Marcel Rømer, der dirigerede udligningen i mål fra kanten af feltet, før Victor Torp scorede sit første mål i Lyngby-trøjen og bragte dem foran.

Dermed stod det 3-2 i Lyngbys favør i pausen, og umiddelbart efter pausen forøgede de føringen ved Magnus Warming.

Med ti minutter igen sendte hjemmeholdet deres tidligere anfører og nuværende assistenttræner på banen.

I slutminutterne leverede Brønshøj et spektakulært comeback, da de reducerede i det 87. minut og udlignede i overtiden.

Comebacket sørgede for forlænget spilletid, og her trak Lyngby det længste strå. Emil Nielsen scorede nemlig tidligt i den forlængede spilletid, og Brønshøj formåede ikke at levere et nyt comeback.

Lyngby Boldklub vandt 5-4 og er nu klar til næste runde af turneringen.

