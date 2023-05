Træt af spioner: For mange udnytter det

Det ligger helt fast, at der torsdag skal spilles pokalfinale i Parken, men op til opgøret har der været flere ubekendte i både FCK og AaB's trupper.

For gæsterne hedder en af dem Allan Sousa, og onsdag bekræftede cheftræner Oscar Hiljemark, at brasilianeren er i truppen til braget.

Og det er en markant offensiv skikkelse, FCK også har holdt øje med. Dog ikke gennem nordjydernes træningspas, der har været lukket for omverdenen de seneste dage.

Jacob Neestrup mener ganske enkelt, det er ufint, selvom det blevet populært for fans og øvrige personer at drage til træninger mellem kampene, hvor man kan opsnuse info om konkurrenten.

- Jeg kan sige, at vi selvfølgelig kunne se, at han (Allan Sousa, red.) fik en skade for 10 dage siden, og vi læser selvfølgelig medier for at følge med.

- Men vi kunne aldrig nogensinde finde på at sende en spion ud til andre træninger. Vi har været nødt til at lukke flere af vores træninger. Vi har i mange år – tilbage fra Ståles (Solbakken, red.) tid – haft en kultur om at have åbne træninger, som jeg gerne vil videreføre.

- Når vi spiller om søndagen, vil lørdag være den eneste dag på ugen, hvor vi ikke kan give noget videre til børnefamilier, og børn kan komme og få en autograf med deres store idoler. Det synes jeg, der er lidt for mange, der udnytter i øjeblikket til at sende spioner til vores træninger, og derfor er vi nødt til at have flere lukkede træninger. Det er ærgerligt, synes jeg.

Jacob Neestrup står i sin første pokalfinale som cheftræner for FC København. Foto: Linda Johansen

Udover Allan Sousa har Oscar Hiljemark også taget forsvarsspiller Rasmus Thelander med. Han har ellers misset de seneste tre kampe med en skade.

Dermed ligner AaB et mandskab, som kan stille slagkraftigt op.

Daramy er i truppen

Det er ikke nogen hemmelighed, at FCK har været hårdt plaget af skader.

I søndagens derby mod Brøndby måtte Mohamed Daramy, der har været FCK's vigtigste offensive kort i sæsonen, forlade kampen i utide.

Noget tyder dog på, at han er fit for fight. Det samme gælder for Denis Vavro.

- Kommer Daramy til at spille?

- Han er i hvert fald udtaget til truppen.

- Så han er klar til at spille?

- Der er ikke nogle spillere, der bliver udtaget, hvis ikke de er klar til at bringe noget i et x antal minutter. I morgen beslutter vi så, hvordan vi prioriterer ham.

- Han har været en af jeres vigtigste kort, så han skal vel spille?

- Uanset om Mohamed starter inde i morgen, er på bænken eller slet ikke er med, så fylder det ikke noget. Vi har lige spillet et derby på Brøndby Stadion uden Mohamed i 55 minutter. Vi vandt 1-0 med ham på banen og 2-1 uden ham på banen.