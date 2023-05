Trods dårlige resultater: Freder Kent Nielsen

Efter pokal-fiaskoen mod AaB og et pointfattigt forår er Silkeborg IF tilbage i virkeligheden. Sportsdirektøren freder træner Kent Nielsen, selvom pointene er få

Sidste sæson var ordbogen fattig på tillægsord, der kunne beskrive Silkeborgs bedrifter i Superligaen.

Det endte med en bronzemedalje og en mindeværdig indsats i Europa for oprykkerne. Men træerne vokser ikke ind i himlen - heller ikke for Kent Nielsen og sportsdirektør Jesper Stüker.

Klubben befinder sig på en niendeplads i Superligaen, og torsdag måtte holdet vinke farvel til pokalturneringen efter et 1-4-nederlag til AaB.

Freder Kent

Der er dog ingen slinger i valsen, når samtaleemnet falder på træneren Kent Nielsen hos sportsdirektør Jesper Stüker.

For trods det spillemæssige forfald sidder han sikkert i jobbet.

- Selvfølgelig gør han (Kent Nielsen, red.) det. Sidste år gjorde vi noget, som nærmest ikke kunne lade sig gøre, men nu er vi kommet tilbage til virkeligheden, siger Jesper Stüker efter kampen.

Hos den tårnhøje træner mærkes sædet heller ikke varmt.

- Selvfølgelig kan jeg det. I denne sæson har vi spillet europæisk fodbold, vi var et point for at komme i top-seks, vi har spillet pokalsemifinalen, selvom nederlaget er en skuffelse. Nu har vi som mål, at vi også er et Superliga-hold næste sæson.

Sorte tal og store salg

Efter Silkeborgs fantastiske bronzesæson sagde klubben farvel til profiler som Nicolai Valleys, Rasmus Carstensen og senest Nicklas Helenius, der i dagens anledning scorede mod Silkeborg.

De store summer, som klubben hentede ind på salgene, har ikke ført til store signings.

- Det er altid nemt at være bagklog, vi er blevet klantret for at sælge Nicklas Helenius, men en Tonni Adamsen har måske været vores bedste spiller i efteråret.

- Jeg synes, at nogle af de spillere, som løftede os i efteråret, ikke har præsteret så godt, siger Jesper Stüker til Ekstra Bladet.

