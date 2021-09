Uhørt comeback - tre mål i overtiden

Vejle Boldklub ligger isoleret i bunden af Superligaen, og onsdag var det meget tæt på, at traditionsklubben også røg ud af DBU Pokalen, men et vanvittigt comeback afværgede exit.

Vejle var kort før tid bagud med 1-3 på udebane mod Vanløse fra 3. division, men med tre mål i tillægstiden vandt superligaholdet med 4-3.

De tre mål faldt endda i undertal, da Denis Kolinger var gået ud med en skade.

Vejle havde nogle normale reserver i startopstillingen, men havde dog også en række vanlige startere på banen, hvorfor man måtte forvente, at Vejle vandt uden de store problemer, men sådan skulle det ikke gå.

Saeid Ezatolahi bragte ellers Vejle planmæssigt foran midtvejs i første halvleg, men kort før pausen sørgede Kasper Sindahl Lauritzen for balance i stillingen.

Efter lidt mere end en times spil begyndte det for alvor at lugte af en overraskelse, da Ayoub Sørensen udnyttede et straffespark til at score til 2-1.

13 minutter før tid øgede Esajas La Cour til 3-1 for Vanløse, og så var der for alvor lagt op til fest i Vanløse.

Men Vejle ville det anderledes i kampens tillægstid. Med to mål sørgede Lukas Engel for 3-3, og da man indstillede sig på forlænget spilletid, scorede Andres Ponce Vejles sejrsmål og fuldendte det vanvittige comeback.

