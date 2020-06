Ustyrligt pokal-drama

AALBORG (Ekstra Bladet): AaB reddede æren og sæsonen, da de onsdag aften sendte AGF ud af pokalen efter en medrivende 3-2 sejr hjemme i Aalborg.

Noget af en oprejsning for nordjyderne efter den tandløse indsats i søndags samme sted - og mod samme modstander.

Tingene så ud til at falde ukompliceret på plads på en overdådig indledning efter pausen. Kristoffer Pallesen fandt med sublimt overblik Lucas Andersen, der kunne helflugte AaB på 2-0 fra tæt hold efter 49 minutter.

Og få minutter efter sørgede AaB lignede det en ukompliceret plads i pokalfinalen, da Iver Fossum satte hælen på Patrick Olsens afslutning fra distancen og plottede nordjydernes tredje mål ind.

Over and out AGF, lignede det. AaB kunne drømme om europæisk bold gennem en pokaltriumf om tre uger i Esbjerg. 22 mål scoret. TO indkasseret.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Væk var modløsheden fra søndagens kamp. Lucas Andersen tilbage blandt de startende løftede AaB umådeligt meget. Samtlige AaB'ere hævede lige niveauet for at matche kaptajnen, og pludselig lignede AaB et hold, som kan drille i slutspillet.

Meget sigende for Lucas Andersens betydning var det, at det øjeblik, at han blev bevilget tidlig fyraften af cheftræner Jacob Friis tabte AaB'erne øjeblikkeligt flyvehøjde.

De Hvide storsatsede på et mirakuløst comeback. Indskiftede Jon Thorsteinsson fandt sublimt Benjamin Hvidt i løbet og hans pasning huggede Bror Blume ind til 3-1. To minutter efter kunne Patrick Mortensen have skabt en gyserafslutning, men han headede over fra nært hold.

Den kom så først kort før tid, da Thorsteinsson kronede sit stærke indhop med oplæg til Nicklas Helenius, der gjorde det til 3-2. Det var i sidste ende for sent.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For AGF må det begynde at fremkalde panderynker, at keeper William Eskelinen atter leverede en skæbnesvanger kikser. Frederik Tingager vandt sin duel mod Kasper Kusk ved sidelinjen og brød et AaB-angreb.

Centerforsvareren valgte den hurtige løsning og smækkede kuglen tilbage til Eskelinen, der sjuskede med sin førsteberøring og kom under pres. Hans pasning op i banen blev opsnappet af AaB, som takkede for gaven. Tom van Weert skubbede kuglen på tværs til norske Iver Fossum, der alene med Eskelinen huggede nordjyderne i front 1-0.

Eskelinens tøvende facon i fremstødene har givet anledning til problemer i andre kampe. Mod OB var Eskelinen også anledning til problemer og kort efter 1-0 målet var Frederik Tingager ved at koge over, da Eskelinen var meget tøvende på en lang bold.

Meget kunne dog være ændret for AGF, hvis Mustapha Bundu havde omsat en friløber lige før pausen til udligning 1-1, men AGF's hurtigløber er lige nu en skygge af sig selv.

