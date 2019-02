Utilfredse AGF vil have pokalfinalen

AGF har ikke tænkt sig at kravle op i hængekøjen, bare fordi politikerne i Aarhus fortsat ikke kan beslutte sig for, om AGF skal have nyt Aarhus Stadion uden løbebaner.

Derfor har AGF meldt sig som en mulig vært for årets landspokalfinale i konkurrence med Esbjerg, Brøndby og Parken.

Kravet til ansøgerne er en tilskuerkapacitet på minimum 15.000 tilskuere, og udover de fire nævnte steder kan kun Odense opfylde det krav, men fynboerne skulle efter sigende ikke have søgt.

Det kan virke underligt, at en klub, som den ene dag kan dumpe deres hjemmebane, den næste dag vil arrangere en af årets store fodboldfester i Ceres Park, som pt. er navnet på Aarhus Stadion.

- Der er ikke noget paradoks i det, skriver AGF's ferierende direktør, Jacob Nielsen, i en e-mail, hvor han sætter ord på den 'opsigtsvækkende' ansøgning.

- Fordi vi har udfordringer med vores nuværende stadion, ligger vi os jo ikke bare på den lade side.

- Og må jeg minde om, at der så sent som i efteråret var to succesfulde landskampe her i Aarhus. Så store nationale fodboldbegivenheder kan rent faktisk fint afvikles her i Aarhus, selv om vi arbejder for en forandring af Ceres Park.

- Men årets største kamp vil i nogle tilfælde med to jyske finaledeltagere kun samle små 19.000 tilskuere. En kamp mellem eksempelvis FCM og Vendsyssel vil for alle involverede parter og samfundsøkonomisk være bedst at afvikle for op mod 19.000 på neutral stadion centralt i Jylland, skriver Jacob Nielsen endvidere.

- Det ville være endnu bedre for alle, om Aarhus Stadion i fremtiden kan blive på et rigtigt fodboldstadion, og så er sandsynligheden for at tiltrække finalen og holdenes lyst til at spille finalen her uden tvivl også blive meget større.

- Vi har budt, fordi vi har været med til at presse på for, at finalen skal spilles på et neutralt stadion. Det er usportsligt at afvikle en pokalfinale, der udover en titel gælder europæisk deltagelse, hvor det ene hold har hjemmebanefordel. I øvrigt må det være i arrangørens interesse (DBU, red) at få kampen i udbud, så prisen ikke påvirkes af monopoltilstande. Derfor er landets andenstørste by centralt i Jylland med 19.000 pladser et alternativ - trods løbebanen, skriver Jacob Nielsen fra feriedestinationen.

Hvis Aarhus bliver foretrukket, vil det i så fald blive anden gang, at Danmarks næststørste by skal være vært, men modsat i 1992 vil det være uden AGF, som røg ud i 4. runde på udebane mod Næstved fra 1. division.

Da pokalfinalen blev spillet i 1992, vandt AGF med 3-0 over daværende B 1903.

Der er snart tid til kvartfinalerne, hvor Kolding skal møde de danske mestre FCM, mens de tre andre opgør er Næstved-AaB, Vendsyssel-Brøndby og OB-Esbjerg.

