Vakler efter pokalflop

SønderjyskEs amerikanske ejer, Robert Platek, så sin danske klub smide pokalfinalen og adgang til et europæisk gruppespil. Det får store konsekvenser for mulighederne i klubben næste sæson

Ti måneder efter det store finaleeventyr ramte SønderjyskE bunden med et brag.

Denne gang var der intet bid i rollen som pokalunderdog og Randers FC smadrede effektivt drømmene om et pokalforsvar takket være to mål i løbet af de første seks minutter.

- Den her finale var stort set ovre, før den var kommet i gang, fordi vi er bagud 2-0 så tidligt.

- Det er gammel visdom, at fodbold bliver afgjort i felterne, og vi har også chancen for at komme tilbage i finalen, da vi var bagud 2-0 og fik overladt initiativet. Derfor justerede vi også i pausen. Men vi må sige, at når vi indkasserer to mål på standardsituationer, så bliver det op ad bakke, og Randers får vinger, konstaterede cheftræner Glen Riddersholm efter finalen.

Finalen blev overværet at klubejer Robert Platek sammen med bestyrelsesmedlem Nishant Tella og analytikeren Andrew Ramsey.

Den trio måtte se SønderjyskEs drøm om europæisk bold punktere, og de skal nu til at sætte kursen for fremtiden.

SønderjyskE kunne med en europæisk billet have tvunget ejerne til at prioritere projektet i grænselandet højt, men nu kommer arbejdet i Serie A-klubben Spezia til at tage al fokus.

Derfor må SønderjyskE indstille sig på mådehold efter sommerpausen, hvor ønskerne omkring forbedrede træningsforhold også får svære vilkår.

Det åbne spørgsmål er så om det bliver med Glen Riddersholm ved roret.

Den slagne cheftræner valgte dog ikke at kaste sig ud i et større opgør omkring perspektiverne efter pokalydmygelsen, og han kunne ikke forestille sig, at det fik konsekvenser for hans position.

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Vi har hele tiden mødt massiv opbakning. Der var ikke nogen, der forventede, vi skulle stå i finalen. Der var heller ikke nogen, der forventede, vi skulle være i mesterskabsslutspillet, sagde han.

- Det er omgivelserne, der har forventet det. Med den information, jeg har fået, er det nogle ejere, der vil bygge på den lange bane, og jeg er sikker på, vi finder ud af det på bagkant af denne finale.

- De har også tilkendegivet, at vi præsterer ret godt med den økonomi, vi har, og det forventer jeg, at vi kan blive ved med i fremtiden, sagde Glen Riddersholm efter et pokaleventyr, der endte i glennebogen.