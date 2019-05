'Vandt den skide pokal for min lillebror'

PARKEN (Ekstra Bladet) Jesper Hansen blev fredag aften den store pokalhelt for FC Midtjylland med to redninger i straffesparkskonkurrencen mod Brøndby.

Målmanden var dermed stærkt medvirkende til, at midtjyderne med en sejr over Brøndby vandt klubbens første pokalsejr i historien.

Da Jesper Hansen løftede pokalen var det med tårer i øjnene og en klump i halsen.

For pokaltriumfen blev kulminationen på en voldsomt emotionel uge, hvor han sidste fredag fik den tragiske besked om, at hans lillebror, Thomas, havde mistet livet i en trafikulykke.

- Det er med min lillebror i tankerne, at jeg står her. Han var med mig i hele kampen, og jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på ham. Det har været en meget emotionel og svær uge, men historien kunne ikke være skrevet bedre, da jeg med mine to strafferedninger var med til at vinde kampen, sagde Jesper Hansen.

To redninger i straffesparkskonkurrencen blev det til for Jesper Hansen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Målmanden blev naturligvis stærkt medtaget af tabet af sin lillebror og spillede ikke midtjydernes Superliga-kamp mod FCK i weekenden.

Men der var ikke megen tvivl om, at han bare skulle deltage i pokalfinalen.

- Jeg føler, jeg har vundet pokalen både for klubben og min lillebror. Jeg vil gerne dedikere sejren til min lillebror, og jeg ved, han er stolt. Han ville have sagt, at jeg skulle spille finalen, og jeg var ikke i tvivl efter weekenden. Jeg hører til på fodboldbanen, og det er her, jeg bearbejder min sorg bedst, sagde en tydeligt rørt men afklaret Jesper Hansen og fortsatte.

- Min familie har klaret meget af praktiske, og det har betydet rigtig meget for mig. Det har givet mig plads til at komme tilbage på min egen måde. Det er ikke for, at jeg skal stå her og spille stærk, for det har været en voldsom uge og nogle lange timer på hotelværelset inden finalen. Nu har jeg været med til at vinde pokalen for klubben og min bror – og nu glæder jeg mig til at sige ordentligt farvel til ham i næste uge.

Jesper Hansen blev hyldet efter alle kunstens regler. Foto: Jens Dresling

Familien var også de første til at storme på banen efter Alexander Scholz havde sparket kampens sidste spark. De faldt en lykkelig Jesper Hansen om halsen inden han for alvor kunne modtage fansenes og holdkammeraternes hyldest.

Og det var ikke så lidt, Jesper Hansen blev hyldet. Flere gange blev han kaldt hen til fansene, og holdkammeraterne var alle henne og give en stor krammer.

FCM-målmanden lagde heller ikke skjul på, at den store støtte i fodboldmiljøet har betydet meget for ham i bestræbelserne på at blive mentalt klar til pokalfinalen.

- Det har været overvældende med alle de hilsner, jeg har fået. I dag (fredag, red.) var ikke anderledes. Der var et banner, hvor der stod ’Hold hovedet højt, Jesper’. Det synes jeg, jeg forsøgte at gøre. En kæmpe tak til fansene – også Brøndbys fans, som udviste respekt og støtte, lød det fra Jesper Hansen.

En stor tak for støtten. Foto: Lars Poulsen

Hvad ville din lillebror sige, hvis han kunne se dig stå som pokalhelt i dag?

- Det var lige noget, han ville have sat pris på, sagde Jesper Hansen med et lille smil og fortsatte.

- Han ville nok sige: ’Hvor er det sindssygt det her, Jesper!’ Det ville være typisk min lillebror. Jeg er pissestolt af ham, og jeg er pissestolt at, jeg vandt den skide pokal for ham!

