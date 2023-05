Vanvittig målfest: FCK er klar til pokalfinalen

Otte mål. Ja, du læste rigtigt. Otte!

Tilskuerne i Parken fik fuld valuta for pengene, da FC København torsdag aften fik vendt et 2-3-nederlag til sejr efter et vildt mål-inferno, der sjældent er set lignende.

For efter fire scoringer i første halvleg og fire efter pausen, var det Jacob Neestrup mandskab, der kunne gå fra banen med et 5-3-resultat og en samlet sejr på 7-6.

Efter seks år fravær er de forsvarende danske mestre dermed klar til pokalfinalen senere på måneden, hvor AaB venter.

FC København er i pokalfinalen for første gang siden 2017, men det holdt hårdt efter et sindssygt drama mod FC Nordsjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vanvittig start

Allerede fra kampens begyndelse stod det klart, at semifinalen ville ende med at blive en underholdende en af slagsen.

Tempoet var rasende højt, og der skulle kun gå syv minutter, før et hovedstød fra Victor Claesson skulle få det hele til at lette.

Føringen holdt dog kun få minutter, inden unge Valdemar Lund begik sin tredje store fejl, og denne gang gav det straffespark til gæsterne, som Ernest Nuamah sikkert satte ind.

Det fik dog ikke FCK til at fjerne foden fra speederen.

Efter 16 minutter var Victor Claesson igen på pletten – denne gang med en kølig inderside – inden Jordan Larsson fem minutter senere fik hele Parken til at eksplodere med et hovedstød tæt under mål.

21 minutter spillet og allerede fire mål.

VAR kom i spil hele to gange i torsdagens pokalsemifinale, hvor en straffesparksscoring fra Diogo Goncalves endte med at afgøre det hele til sidst. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vilde scener

Men der var endnu mere i vente efter pausen.

For efter indskiftede Denis Vavro for alvor bragte FC København på sejrskurs med en frisparksscoring, indledte FC Nordsjælland et vildt comeback med først et langsskudsmål af Jacob Steen Christensen, inden Wahid Faghir fik hovedet på et indlæg og bragte balance i regnskabet.

Efter små 80 minutter var det alligevel værterne, der løb med det hele, efter Diogo Goncalves udnyttede sin første berøring til at score stensikkert fra de 11 meter til slutresultatet 5-3.

Mandag aften mødes de to hold igen. Denne gang i Superligaen, hvor der er vigtige point på spil i kampen om DM-guldet.

Pokalfinalen mellem FC København og AaB spilles i Parken 18. maj.

