Vejle videre til pokalsemifinale trods nederlag

For første gang i 12 år vil Vejle være at finde i pokalturneringens semifinale, når turneringens næste fase bliver spillet til april. Selv med en 5-1 føring i bagagen fra første opgør, så skete det ikke uden slid og slæb.

Der var både masser af målchancer, kortvarigt spænding om resultatet og høj intensitet i lokalopgøret lørdag aften, som hjemmeholdet Kolding fra 2. division vandt 2-1.

Det ændrede dog ikke på, at Vejle endte som samlet vinder af de to opgør med 6-3 og er videre i Sydbank Pokalen.

Ligesom i det første møde i sidste uge lagde Kolding bedst fra land, mens Vejle var på hælene og lignede et hold, der allerede mentalt var videre i turneringen.

Men modsat første kamp var det Kolding, der kom foran efter et hav af store chancer i første halvleg.

Tidligere superligaangriber og Vejle-spiller Thomas Mikkelsen havde efter knap 30 minutter brændt en kæmpe hovedstødschance tæt på mål på Sten Grytebust i Vejle-målet. Men fem minutter senere tog han revanche.

Mikkelsen blev spillet helt fri i feltet efter et ihærdigt forarbejde af Paul Ngongo, der straks efter at have mistet bolden fik tacklet den tilbage på Kolding-fødder uden for Vejles felt. Mikkelsen kvitterede og lagde bolden under Grytebust til 1-0.

Hele første halvleg var Kolding farlig i forbindelse med dødbolde, og den tendens fortsatte efter pause.

Ved et indkast pakkede Kolding feltet med spillere, og et efterfølgende indlæg til fjerneste stolpe blev efter to forsøg headet videre af Ngongo og ind i det lille felt. Her dukkede Thomas Mikkelsen op igen og satte hovedet på bolden, der gik i mål.

Spændingen var dermed tilbage i kvartfinalen, hvor Vejle nu blot havde en tomålsføring.

Men minuttet efter så det pludselig svært ud for Kolding igen. Et Vejle-opspil endte i en stikning på højrekanten. Angriber Allan Sousa modtog et fladt indlæg i feltet og dirigerede flot bolden i mål med hælen til 1-2.

Kort efter blev der uddelt tre gule kort efter skubberi og diskussioner i forbindelse med et frispark til Vejle i eget felt. Det vidnede om intensiteten og betydningen af et opgør mellem de to lokalrivaler, der fra 2011 til 2013 var fusioneret under navnet VB Kolding.

Intensiteten fortsatte med mange frispark til følge, men der ikke var flere mål i de to kombattanter. Kolding fik sejren, men Vejle tog billetten videre.

Dermed er Sønderjyske og Vejle foreløbigt klar til pokalsemifinalerne. Søndag spiller FC Midtjylland og Brøndby samt OB og Randers om de sidste to pladser.

