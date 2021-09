Vejle viste pokalkamp uden tilladelse

NENT Group og DR har sammen rettighederne til at vise kampe fra den danske pokalturnering, og der var fodbold på begge platforme onsdag aften.

På Vejle Boldklubs officielle YouTube-kanal kunne man imidlertid også følge VB's opgør mod Vanløse IF - et opgør, der fik en fuldstændig vanvittig afslutning med tre scoringer af gæsterne i overtiden.

Det var imidlertid et brud på rettighederne, at Vejle Boldklub viste kampen på YouTube. Det er udelukkende NENT og DR, der har tilladelse til at gøre det.

- Vi ville streame kampen til vores ejere på en lukket kanal, men ved en fejl endte den på vores åbne YouTube-kanal, og det er vi selvfølgelig kede af, siger Morten Pelch, der er kommunikationschef i Vejle Boldklub, til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Vi havde ikke gjort reklame for den noget sted, og jeg ringede efterfølgende til NENT og beklagede fejlen og tilbød dem at få målene fra kampen, som de sidenhen har vist.

Hos NENT Group har man accepteret undskyldningen fra Vejle Boldklub, men Kim Mikkelsen, der er Head of Sport hos rettighedshaveren, appellerer kraftigt til, at noget lignende ikke gentager sig. Hverken i Vejle eller andre steder.

- Vejle kan selvfølgelig ikke bare vise kampe fra en rettighed, vi har, og det ved de også godt. Det er vi enige om, og jeg er sikker på, at det ikke sker igen fremadrettet, lyder det fra Kim Mikkelsen.

Torsdag aften er der igen pokalfodbold på DR 2 og 3+, der viser henholdsvis BK Frem mod AGF og Allerød FK mod Brøndby IF.