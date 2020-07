Vilde scener i dansk pokaldrama

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Efter de 23. juni ekspederede Benløse ud i 1. runde med hele 4-1, lignede 2. runde af Sydbank Pokalen endestationen for Suså IF tirsdag aften.

Og dét efter en hæsblæsende omgang fodbold, skriver sn.dk.

Serie 1-mandskabet fra Herlufmagle var bagud 3-2 mod Haslev efter en god omgang fodbold, der dog indtil da havde haft sit højdepunkt efter 23 minutter, hvor Marcus Bruuns eminente langskud fra midtercirklen, netop som Suså gav bolden op efter Haslevs 1-0-scoring, strøg i nettet og udlignede til 1-1.

En våd klud i ansigtet på Haslev-spillerne, der tilmed kom bagud kort før pausen. To scoringer i 2. halvleg – det sidste bare fem minutter før tid – gav dem dog troen på, at de alligevel kunne komme videre i turneringen.

Tiden gik, og snart tog de fat på overtiden. Og så fik Suså hjørnespark. Som en anden Mogens Krogh på Aarhus Stadion for 24 år siden tonsede Susås målmand Nicolas Andersen med frem i et sidste desperat forsøg på at fremtvinge en udligning.

Var den over stregen

Som det skete den forårsdag i Aarhus foran et forbløffet hjemmepublikum afværgede det forsvarende hold i første omgang. Men bolden endte alligevel hos Andersen, der fik ekspederet bolden i mål.

Vi vælger at bruge det udtryk ’i mål’ fremfor ’over stregen’. For spørgsmålet er, om den rent faktisk var over stregen. Det mente Haslev-spillerne bestemt ikke, hvorfor de brokkede sig til dommeren. Flere Suså-spillere gav ifølge sn.dk dem efterfølgende ret.

Men det brugte Nicolas Andersen ikke meget tid på at bekymre sig over, da han i en blanding af eufori, glæde og lettelse stormede ud mod det hegn, der omgiver arenaen i Herlufmagle. Hans jubel var dog for meget for dommeren, der tildelte ham et gult kort.

Og så kom han bogstavelig talt ned på jorden igen. For advarslen betød, at han ikke måtte deltage i straffesparkskonkurrencen, der nu skulle afgøre udfaldet.

Tog overliggeren

Tordenstøvlen Marcus Bruun måtte i stedet have handsker på og ind mellem stængerne.

Det gik så som så. Ifølge meldingerne fra Herlufmagle Stadion var han ikke langt fra at nappe et af sparkene, men de fire første gik nu alligevel i kassen.

Gudskelov for Bruun og hjemmeholdets ængstelige fans på lægterne skete det samme for Suså IF. Faktisk scorede hjemmeholdet på alle sine fem spark. Og da Haslevs sidste spark tog overliggeren, var triumfen en behagelig kendsgerning.

Vi kender desværre ikke til den jubel, der må have fulgt på stadion – eller om corona-anbefalingerne om social distance er blevet overholdt. Men faktum er, at Suså IF nu står i 4. runde af pokalturneringen, mens Haslev er færdig.

Nu kan det største drama i dansk fodbold blive afgjort