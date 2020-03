Vildt straffe-drama i pokalen

HORSENS (Ekstra Bladet): På en iskold aften – termometret viste to grader - fik 1161 tilskuere pokal-drama for alle pengene, og det hele endte lykke for hjemmeholdet, Horsens, der kunne juble efter en vanvittig straffespark-konkurrence, og sende Superliga-bundproppen Silkeborg tomhændet hjem.

18 spark måtte der til, inden afgørelsen faldt

Og manden der endte med at blive hjemmeholdets helt var Peter Therkildsen som dermed ikke bare sendte sit hold i semifinalen, men også fik oprejsning for en fiasko-kamp mod Randers i søndags. Her blev han hevet ud allerede i 1. halvleg, fordi han ikke satte ret mange fødder rigtigt.

Og som medhelt kunne målmand Matej Delac fejres, fordi han forinden havde klaret et forsøg fra Silkeborgs Filip Lesniak.

Dermed endte kampen med de vanvittige cifre 9-8.

1-1 var facit efter de 120 minutter.

Rune Frantsen er en nødløsning som angriber i Horsens.

Men det forhindrede ham ikke i at bringe sit hold i vinderposition. Midt i 1. halvleg scorede han, der efter eget udsagn befinder sig bedste som højre back, til 1-0.

Dermed sørgede han for en opmuntring, der siden blev punkteret, men altså siden genfundet, til de gule, der gik ind til kampen med tre Superliga-nederlag på stribe og en målscore på 1-10.

Tilfældighederne spillede pænt med i situationen.

En Silkeborg-forsvarer ville ekspedere bolden væk, men kanonerede bolden ind i brystet på Hallur Hansson. Og derfra sprang til videre som en frispilning til Frantzen, der ikke svigtede i en alene-duel mod Rafael Romo.

Men glæden over denne føringe holdt kun til midtvejs i 2. halvleg.

Så fik gæsternes Svenn Crone og anfører Mads Emil Madsen alt for meget plads at boltre sig på med det resultat, at Madsen kom fri tæt under mål og havde let ved at udligne.

Udover Horsens-scoringen havde ingen af holdene noget nævneværdigt at byde på angrebsmæssigt i 1. halvleg. Brølstærke Aye Okosun havde et hovedstød, der var tæt på, mens Michael Lumb slet ikke havde vanlig kontrol over sit skud, da han fik serveret en god mulighed af Hallur Hansson.

Silkeborg skulle helt frem til fem minutter før pausen før holdet formåede at udfordre Matej Delac i Horsens-målet.

Men trods lidt probemer fik han dog styr på et fladt skud fra Nicolai Vallys.

Silkeborg kom bedst ud til 2. halvleg og Jeppe Okkels havde en tæt-på-afslutning i form af et godt langskud, der gik lige forbi målet, inden udligningen altså betød, at de to hold skulle ud i forlænget spilletid.

Her pressede Silkeborg på og Alexander Lind havde i 1. halvleg en stor chance for at blive matchvinder, men fik slet ikke ram på bolden, da Matej Delac gav ripost på et langskud. Men 10 minutter før tid var Superliga-bundproppen endnu tættere på.

Målscoreren til 1-1, Mads Emil Madsen måtte dog se sin afslutning reddet på mållinjen.

Horsens følte sig fem minutter før tid snydt for et straffespark, da Erhan Masovic blev revet omkuld inde i feltet, men dommer Jakob Kehlets fløjte forblev tavs, hvorfor dramaet fra 11-meter-pletten altså blev udløst.