Ville flyve pokal-helt hjem til FCK-brag: Ingen penge til billetten

Den altoverskyggende charme ved pokalturneringen vil altid være, at de små hold har mulighed for at møde de helt store. Det er i de kampe, hvor pædagogen, slagterlærlingen og IT-manden kan møde en etableret A-landsholdsspiller og fodboldmillionær i en betydende kamp.

Sådan et opgør er på plakaten i Viby på torsdag.

Viby, der til dagligt huserer i Danmarksserien, skal op imod mægtige FC København. Opgøret skal spilles i den lille forstad til Aarhus, og det bliver en dag, der vil skrive sig ind i historiebøgerne for DS-amatørene.

- Det bliver en kæmpe stor dag, og det har medført et enormt stykke arbejde til vores frivillige. Der er utroligt mange praktiske ting op til sådan en kamp, som vi jo slet ikke er vant til. Men mange mennesker arbejder dag og nat for at gøre det til en festdag i Viby, siger Paw Madsen, der er næstformand i Viby, til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Vi har gjort vores oldboys-hold ansvarlige for at lave hegn, og så har vi startet et onlinesalg, som også er første gang nogensinde. Så er der alt det sikkerhedsmæssige, hvor vi blandt andet har fået rigtig god hjælp og sparring af AGF. Det er vigtigt for os, at FCK-fansene også får en god oplevelse, og at de har samme vilkår som til alle andre kampe, de rejser ud til.

FCK må betegnes som værende kæmpe-favoritter, når de gæster Viby. Foto: Lars Poulsen.

Man skal faktisk kun otte år tilbage for at finde det seneste møde mellem Viby og FC København i DBU Pokalen. I 2010 vandt FCK 4-1 over amatørklubben i tredje runde. Viby bragte sig foran efter 12 minutter, men FCK vandt alligevel overbevisende.

- Det var en rigtig god oplevelse i 2010. Det var mit klare indtryk, at det var en storklub med et enormt overskud, vi fik besøg af. Jeg husker blandt andet, at de havde taget trøjer med, som Ståle Solbakken delte ud til vores bolddrenge. Det var stort format, og sådan noget husker man, forklarer Paw Madsen.

Han beskriver de 10 minutter, Viby var foran 1-0 mod FC København dengang i 2010, som nogle helt særlige i klubbens historie. Det var Troels Meldgaard, der bragte Viby foran 1-0 for otte år siden, og netop Meldgaard har også fyldt noget i optakten til torsdagens pokalkamp.

- Manden er jo en legende i Viby. Han er den eneste i klubben, der kan sige, at han har scoret mod FC København. Vi ville rigtig gerne have haft ham med på torsdag, men han læser til ingeniør og er lige nu på studieophold i New Zealand.

- Vi har forsøgt at få ham fløjet hjem, så han kan spille kampen, og har blandt andet været i dialog med et par sponsorer til billetten, men det har desværre ikke været muligt. Så vi må klare os med dem, vi har, siger næstformanden og tilføjer:

- Danni Lauritsen scorer. Det må du meget gerne få med i din artikel.

Når FCK kommer til Viby forventes det at blive en festdag. Foto: Lars Poulsen.

Paw Madsen forventer, at det bliver en festdag i Viby på torsdag, men han tør ikke spå om, hvor mange tilskuere der kommer.

- Det er svært at sige. Alle vores medlemmer kommer gratis ind, og det samme gør børn under 12, så det er ikke så nemt lige at danne sig et overblik. Men vi bliver i hvert fald over 1.000, siger han.

Viby IF besejrede KB i pokalturneringen i 1954. Dengang vandt jyderne 2-1 over favoritterne fra hovedstaden, der var trænet af Carl 'Skomager' Hansen, som var den første dansker til at blive professionel fodboldspiller i udlandet. Carl 'Skomager' Hansen udtalte efter nederlaget til Viby, at han var bange for at blive fyret.

Viby besejrede lørdag Lystrup med 4-1 i Danmarksserien og fik dermed en god generalprøve til FC København.

