Vinder skandale-finale

ESBJERG (Ekstra Bladet): DBU's pokal bør det kommende år kun kaldes Anders K. Jacobsens pokal.

SønderjyskE-angriberen var den helt store oplevelse, da de lyseblå tog fusen på alle eksperter og hentede en fuldt fortjent pokaltriumf med 2-0 over AaB.

Finalen blev martret af den store flok uofficielle AaB-tilhængere, der var årsag til en historisk lang afbrydelse af finalen på 13 minutter, da de gennem lang tid nægtede at følge corona-retningslinjerne.

Anders K. Jacobsen scorede begge mål i Sønderjyskes pokaltriumf. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De nordjyske fans tiljublede Anders K. Jacobsen gennem de to sæsoner, hvor han var med til at sikre AaB The Double i 2014. Men på julis første dag 2020 var Anders K. Jacobsen tilbage for at gøre ondt på bolsjedrengene 9000 Aalborg.

SønderjyskE havde åbnet pokalfinalen som det klart bedste mandskab, men trods den lange afbrydelse efter en halv time, så formåede AaB-træner Jacob Friis ikke at få håndtag i opgøret.

Og blot fem minutter efter genstarten sørgede Anders K. Jacobsen for, at sønderjyderne kom på sejrskurs. Han fik vristet sig fri på kanten af feltet og hans afslutning ramte Rasmus Thelander - AaB's store pokalhelt fra 2014 - og efterlod Andreas Hansen prisgivet.

De velopdragne SønderjyskE-fans, der troligt overholdt afstandskravene på stadion, røg op af stolene for en stund.

I den første pokalfinale var SønderjyskE på vej mod drømmeland. 100 år efter genforeningen er der meget at fejre på de kanter.

AaB mistede kreatøren Lucas Andersen til en skade efter en stribe hårde tacklinger fra modstanderne, og uden ham blegnede nordjydernes chancer i finalen.

Det blev ikke meget bedre efter pausen, og Anders K. Jacobsen toppede præstationerne fra kvartfinalen og semifinalen, hvor han scorede afgørende mål.

Ti minutter efter doblede han op. En fiks frisparkskombination endte tæt under mål, hvor Anders K. Jacobsen bankede 2-0 ind.

SønderjyskE var i total kontrol og selv om Julius Eskesen fik marchordre midt i anden halvleg efter et forsøg på at filme sig til et frispark, så holdt SønderjyskE stand i undertal og det blev aldrig for alvor spændende.

