Voldsom lodtrækning

Der venter to brag i landspokalturneringen i fodbold.

Kort efter FC Midtjyllands 3-1-sejr over AaB i forlænget spilletid blev der trukket lod til kvartfinalerne, og her blev midtjyderne parret med Brøndby.

Brøndby havde få timer forinden hentet en pligtsejr over Serie 1-holdet Aalborg Freja på udebane.

Mens nummer et og to fra Superligaen i den forgangne sæson brager sammen, skal de forsvarende pokalmestre fra Randers FC i to dueller mod OB om en plads i semifinalen.

De sidste to kvartfinaler står mellem Sønderjyske og Hvidovre samt Vejle og Kolding.

Pokalkvartfinalerne spilles i år over to opgør og afvikles henholdsvis 6./7. december og 13./14. december.

Det betyder, at Brøndby og FC Midtjylland mødes tre gange inden for kort tid, da de også har en Superliga-kamp på programmet 21. november.

Sidste spillerunde i Superligaen i 2021 spilles allerede i slutningen af november, så der er god tid til at fokusere på pokalopgørene.

Brøndby, FC Midtjylland og Randers har dog sideløbende opgaver i europæiske turneringer, der skal klares.

