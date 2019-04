Wilczek sparker Brøndby i finalen

De forsvarende pokalvindere fra Brøndby er klar til den tredje finale i træk og den 11. finale, siden klubben tilbage i 1988 for første gang spillede om titlen i Danmarks nationalarena.

Finalepladsen kom i hus efter en beskeden 1-0 sejr over AaB i overværelse af 13.361 tilskuere på Brøndby Stadion. Brøndby sluttede kampen med kun ti mand, da indskiftede Ante Erceg i løbet af få minutter fik to gule kort.

Et entusiastisk og feststemt hjemmepublikum piskede de blå-gule spillere frem mod sejren, der kan redde lidt af sæsonen, hvis pokaltitlen kommer i hus til maj.

Finalepladsen til Brøndby var fortjent. For hjemmeholdet spillede i perioder bedst, var dominerende og pressede nordjyderne tilbage på banen.

Stort drop

Topscorer og anfører, Kamil Wilczek, blev endnu engang redningsmanden for Brøndby.

Polakken fulgte op på en afslutning fra distancen fra Dominik Kaiser. Jacob Rinne fumlede bolden på stolpen. Siden røg den direkte ud til en fremadstormende Wilczek.

En stor fejl af Jacob Rinne, der ikke så for skarp ud i situationen, hvor Dominik Kaiser afsluttede.

Det blev en chancefattig semifinale, hvor der ikke var mange store, åbne målchancer. Dog burde Ante Erceg have scoret mod slutningen.

AaB ville gerne, men det var svært at se, hvem der skulle levere det overraskende, det uventede. Lucas Andersen er en spiller, der kan noget på egen hånd, men han var bestemt ikke på toppen. Og Kasper Kusk blev udskiftet i begyndelsen af anden halvleg.

Nordjyderne fik mod slutningen flyttet spillet op på Brøndbys banehalvdel, men de sled med at skabe store målchancer.

Anfører Jores Okore stod stærkt i billedet som lederen og generalen i forsvaret og i de sidste minutter som spydspids.

Har vundet to gange over FCM

Nu venter FC Midtjylland i pokalfinalen for Martin Retovs tropper Store Bededag, fredag 17. maj, i Parken. Der er håb om et fyldt Parken, når to af Superligaens store rivaler mødes.

Brøndby har vundet pokalen hele syv gange, mens FC Midtjylland aldrig tidligere har vundet pokaltitlen i fire forsøg.

Faktisk har Brøndby to gange tidligere besejret FC Midtjylland i pokalfinalen. I 2003 vandt de 3-0, mens de to år senere måtte de ud i forlænget spilletid, før 3-2 sejren kom i hus mod midtjyderne.

